Od ledna zůstávají na stejné úrovni jako po květnovém pětiprocentním snížení DPH, tedy na 77,47 korunách za kubík stočené a odvedené vody.

"Myslím si, že pokud energie, chemie a věci, které hýbou s cenou vody, nezdraží, tak nepředpokládám, že by se měla zvyšovat. Rádi bychom ji udrželi," tvrdí Jiří Šíma, jednatel společnosti Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, která tuto síť nově od 1. ledna letošního roku provozuje.Od Aqua Servisu převzala přibližně 2 tisíce odběrných míst.

"Během září jsme rozeslali všem odběratelům formulář k přihlášce, zpátky máme zhruba 90 procent údajů, které potřebujeme. Jsme připraveni odběratelům poslat smlouvy. Nicméně v tuto chvíli to stojí na jedné jediné věci, Aqua Servis musí provést koncové odečty vodoměrů. Myslím, že během ledna budou odcházet první várky smluv. I pokud by se s některými odběrateli nepodařilo z nějakého důvodu novou odběratelskou smlouvu uzavřít, budeme jim i tak rozesílat faktury. Tím, že vodu odeberou, přistupují na naše nastavené podmínky," vysvětluje Jiří Šíma.

Co má společnost Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou v plánu pro letošní rok? Především zmapovat provoz a sítě, které byly dvacet let ve správě Aqua Servisu: "V prvním čtvrtroce si musíme udělat výhled provozních činností na letošní rok. Ač jsme převzali některé bývalé provozní pracovníky Aqua Servisu, je potřeba si provoz takzvaně projít, seznámit se s ním."

Zásadní investicí pak bude rekonstrukce čistírny odpadních vod. "Město by na jaře mělo vypisovat soutěž. Čistírna na rekonstrukci čeká už několik let a je potřeba, měla by začít na konci letošního roku. Jde o investici zhruba za 80 či 90 milionů korun," upozorňuje Jiří Šíma.

Odhaduje pak, že nově založená rychnovská vodárenská společnost bude schopna poskytovat služby v obdobném rozsahu jako dnes Aqua Servis do pěti let: "Jde o strojní techniku, kterou v současné době nemáme a musíme si ji najímat. Ale myslím si, že s tím, jak je provoz nastavený, do pěti let bychom se měli vybavit a měli bychom umět tyto služby využít nejen v provozu, ale nabídnout je i okolním obcím a městu Rychnov nad Kněžnou."

Není přitom vyloučeno, že se v budoucnu k nové rychnovské vodárenské společnosti připojí i další obce. "Je to na rozhodnutí každého, myslím si, že z hlediska provozu pro každou vodárenskou společnost je výhodnější tvořit větší celky, ale toto jako provozní společnost těžko ovlivníme. Je to čistě na obcích, jak se rozhodnou. Je možné, že vyčkávají. Myslím si, že asi ne v prvním roce, ale určitě bychom byli schopni provoz rozšířit," dodává Jiří Šíma.

Změnu ceníků vodného a stočného už oznámil od ledna 2021 dobrovolný svazek obcí Křivina (Albrechtice nad Orlicí, Týniště nad Orlicí). Nově tu odběratelé zaplatí celkem za obě položky 91,89 Kč/m3 (cena s DPH), dříve to bylo 89,09 Kč/m3.



Ceny vodného a stočného v Dobrušce se 1. ledna 2021 nezměnily a v letošním roce se žádné změny neplánují. V platnosti zůstává ceník upravený od 1. května 2020, tedy vodné 39 Kč bez DPH (42,90 Kč s DPH), stočné 38,80 Kč bez DPH (42,70 Kč s DPH).



V Doudlebách nad Orlicí a Záměli je od 1. 1. 2021 vodné 47,39 Kč s DPH, stočné 30 Kč s DPH.