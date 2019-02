Do soutěží o nejlepší guláše se letos přihlásilo rekordních jedenáct týmů a dva z nich připraví dokonce dva druhy. Každý soutěžící musí uvařit minimálně 17 litrů guláše, přičemž někteří připravují i dvojnásobné nebo trojnásobné množství. Přihlásit se mohl kdokoliv, do poloviny července, dle podmínek uvedených na webových stránkách obce.

Hodnocení gulášů probíhá ve dvou kategoriích. V hlavní soutěži o „Nejlepší guláš 2015", vybírá ten nejzdařilejší pětičlenná odborná porota. Svůj guláš si mohou zvolit i návštěvníci v kategorii „TOP guláš 2015".

Vstup na slavnosti bude otevřen kolem poledne a hudebně-zábavný program je připraven na 14. hodinu.

Během odpoledne se představí rychnovská hudební skupina BrillantBand, probíhat budou pivní soutěže o ceny Primátor a pro děti bude připraven zábavný park a soutěže. Pivaři si mohou vybrat z více než deseti druhů piv.

Kromě gulášů a piva návštěvníci mohou ochutnat i další pokrmy, jako je například grilovaný divočák, trdelníky, koláče, cukrovinky nebo si mohou zakoupit místní produkt Bolehošťské zelí.

Celé odpoledne bude moderovat ředitel kulturního centra města Týniště nad Orlicí, divadelní ochotník a také přítel gulášů Libor Stolín.

A kdo vydrží do pozdních hodin, může se těšit na rockovou zábavu s chlumeckou kapelou Řemen.

Vstupné na celý den je 60 Kč a děti do 15 let mají vstup zdarma.

A jeden tip pořadatelů na závěr: „V sobotu nevařte, neobíhejte obchody a zajeďte k nám na Gulášové slavnosti. Skvěle se tu najíte, dobře napijete a hezky pobavíte i s dětmi."