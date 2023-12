„Stále se zabíháme a zvykáme si, ale svůj účel již prodejna plní. Překvapilo nás, jak se nám zvedly tržby. Přitom v listopadu a prosinci je v Neratově nejméně návštěvníků. Lidé čím dál více využívají časy, kdy by bylo zavřeno. Mají tam klid a více času, takže toho i více kupují,“ konstatuje Antonín Nekvinda z neziskové organizace Sdružení Neratov, která pomáhá lidem s postižením a podílí se na obnově poutního místa a návratu života do svého času vysídlené vesnice.

Místní Sdružení Neratov nedávno otevřelo samoobslužnou prodejnu, kde si může nakoupit kdykoli každý. Požehnal jí i místní farář Josef Suchár, který život v obci zvelebuje přes třicet let. Službu začali záhy využívat klienti z chráněných dílen, místní obyvatelé, chalupáři i lidé, kteří po příhraniční silnici přes obec projíždějí.

Místní často sami zmiňují, že jejich obec patřící k Bartošovicím v Orlických horách je „zapadlá“. Málokterá vesnice by tuto charakteristiku splňovala tak přesně jako kdysi vysídlený Neratov . Nebýt toho, že od počátku devadesátých let žije bohatým společenským a kulturním životem, který se neustále posouvá kupředu.

Zájem zákazníků se již projevil třeba po skončení koncertů, které sdružení pořádá. Jejich návštěvníci místo odjezdu domů ještě nakupovali v časech, kdy by jinak bylo zavřeno.

Poutníci mohou jít na nákup i v noci. Nonstop obchodu v Neratově požehnal farář

„Vidíme to na kamerách. Nakupovali hlavně věci z našich chráněných dílen, které si mohli v klidu prohlédnout, sáhnout si na ně. Jejich děti si také vybíraly, přinášely je k pokladně a rodiče je platili. Někdy jsme měli pocit, že tam vlastně nikdo nechodí, ale pak jsme se podívali na kamery a zjistili, že opak je pravdou,“ usmívá se Nekvinda.

V dosud nezvyklých časech nakupují také lidé, kteří Neratovem projíždějí cestou do práce a chalupáři přijíždějící na víkend.

„Chceme, aby si lidé zvykli se u nás zastavit třeba ráno v šest hodin a nakoupili si snídani bez toho, aby přemýšleli, kde bude ve městě otevřeno. Když chalupáři přijíždějí v pátek večer, mohou se stavit pro balené pečivo nebo nakoupit to, na co třeba zapomněli,“ říká Nekvinda.

Neratovskou prodejnu má od roku 2016 na starosti Petra Stárková, která každý den dojíždí z dvacet kilometrů vzdáleného Žamberku. K ruce má dvě prodavačky, se kterými se o provoz stará. Během otevírací doby jsou k dispozici, aby s lidem nakupováním pomohly. Klasickou pokladnu tam již nemají, kdo nemá aplikaci, tomu ochotně asistují. S většinou zákazníků se znají, tykají si a oslovují se křestními jmény.

Je hotovo. Do neratovského kostela už neprší, má zpátky své prosklené nebe

„Čekala jsem, jestli mě technika nenahradí, ale to se nestalo. Je potřeba, aby tady někdo fyzicky byl a doplňoval a naskladňoval zboží. Byla jsem za takovou novinku ráda, viděla jsem v tom velký přínos. Jsme na horách, málokdo sem chce dojíždět, takže o zaměstnance je nouze. Když jsme dříve všechny tři onemocněly chřipkou, obchod zůstal zavřený. Teď teoreticky stačí přijít na dvě hodiny doplnit zboží. Dříve jsme tu trávily celý den, každou položku jsme musely ručně zadávat. Teď máme automatizovaný systém, který je daleko rychlejší. Čekala jsem, že mi to ulehčí práci, což se potvrzuje. Je to nová věc, takže samozřejmě narážíme na provozní detaily, které ještě nemáme zažité. Stále je ještě ladíme,“ vysvětluje Petra Stárková.

V minulosti provozovalo sdružení prodejnu samo, nyní je jeho partnerem síť českých družstevních prodejen, která přinesla nejen samoobslužnost, ale i modernější systém prodeje a širší sortiment.

„Oproti dřívějšku je to hezčí a vybavenější obchod, neměl takové funkce, jako má dnes. Když tam nikdo není, je potřeba mít v mobilu QR kód. Nakupovat samoobslužně není složité, určitě to zvládnete i vy,“ pochvaluje si Filip Fogl, který v Neratově žije a pracuje jako pomocná síla v restauraci, která s obchodem sousedí.

Za pravdu mu dává Antonín Nekvinda, který zdůrazňuje rozšíření sortimentu i skutečnost, že si na novinku velká část klientů brzy zvykla.

„V chráněném bydlení u nás celoročně žije přes dvacet lidí, dalších asi šedesát jich sem dojíždí pracovat. Důležité je, aby se toho nebáli, jednoduše si stáhli aplikaci a poprvé otevřeli dveře. Tím, že je tam přes den i obsluha, je to pro naši obec ideální. Jsme rádi, že můžeme službu dále rozvíjet a připravovat se na sezonu, kdy k nám bude jezdit daleko více lidí. Využíváme metodiku prodeje silného obchodního partnera, od kterého se učíme. Všechno je nové. Obchod je sice malý, ale zboží je čím dál více. Plánů na další zdokonalování máme spoustu.“

Zatím je v obci pod působivým kostelem Nanebevzetí Panny Marie všední klid. Provozovatelé obchodu i zákazníci tam mají čas si na nový styl prodeje a nakupování zvyknout a připravit se nápor turistů a návštěvníků akcí, kterých se v Neratově pořádají desítky ročně.

„Samozřejmě záleží na tom, zda je sezona. Teď k nám chodí z velké části místní a klienti. Během otevírací doby je jich přibližně dvacet až třicet za den. Ale když je sezona, dveře se tady nezavřou,“ říká Petra Stárková.