Za pravdu mu dává také Vítěslav Marhold, který si na krkolomné začátky, kdy si dosyta užil válení ve sněhu, dobře vzpomíná: „V Rakousku mi chvíli říkali Snowmane.“

Neodradilo ho to a před pár lety ukořistil dokonce titul mistra světa a následovaly další úspěchy. Dodnes však prý není přesvědčen, že by telemark uměl dobře.

Jak to půjde ostatním milovníkům jasanek, ukáže sobotní mistrovství v lyžařském areálu Juráška v Olešnici v Orlických horách. Co je čeká? Dvoukolový závod lyžařské všestrannosti, který odjedou na paralelní slalomové dráze. Jeho součástí bude také skok a krátký výběh. Při jasankrosu budou startovat ve skupinách po šesti podle startovního pavouka. Z prvního kola postoupí všichni, takže každý absolvuje minimálně dva sjezdy. Finálové umístění určí vítěze. Jakýkoli úmyslný kontakt, snaha o shození či vytlačení soupeře z dráhy povede k diskvalifikaci. Závody proběhnou na 400 metrů dlouhé sjezdovce s převýšením 100 metrů.

Do povinné výbavy všech soutěžících patří nejen dřevěné lyže. Musí mít k tomu i dobové oblečení a kožené boty, plastové lyžáky povoleny nejsou. V kategorii bez hran nesmí mít lyže jiné než dřevěné hrany a vázání musí dovolit zvednutí paty minimálně 5 centimetrů nad podložku. "Z důvodu bezpečnosti bude na startu kontrolována úplnost a bezpečnost vázání, aby nedošlo k tomu, že někomu ujede lyže hned v prvním oblouku. Řemínky musí být všude, kde mají být, nesmí být zpuchřelé, aby se nerozpadly už při minimálním zatížení, a musí být dostatečně dotažené," upozorňují pořadatelé z horolezeckého oddílu HOVRCH a lyžařského oddílu Juráška.

Soutěžit budou děti, a od 15 let muži a ženy v různých věkových kategoriích. "Nejstaršímu účastníkovi, který se na závodech před takovými pěti či šesti roky zpátky ukázal, bylo 82 let, alespoň pár branek na jasankách projel. Nejmladšímu bylo asi dva a půl roku, na lyžích stál s podporou svého tatínka, ale slalom spolu projeli. Na nadcházející ročník máme přihlášeno přes 50 účastníků. Většina už je zvyklá, že se dá přihlašovat ještě v den závodu, takže očekávám, že jich bude ke stovce jako obvykle. Máme přihlášené tři závodníky i ze Slovenska, jednoho Poláka a asi pět Rakušáků řeší, zda podle aktuálních podmínek pro cestování do Čech dorazí," říká Michal Martinek z horolezeckého oddílu HOVRCH.

Skiareály nabízí dobré lyžařské podmínky, díky počasí přibylo i běžkařských stop

Spolu s kamarády má ze sportovního klání na jasankách bohaté zkušenosti i ze zahraničí: "Za posledních deset let se Češi posunuli hodně významně. Zatímco ze začátku, když jsme jezdili do Rakouska, jsme bývali na konci výsledkové listiny, v poslední době době už nás tam, nevím proč, ani nezvou. Většinou se umísťujeme mezi prvními deseti, z toho devět je Čechů. Teď už závody střídáme a snažíme se jezdit tam, kde jsme ještě nebyli. A hlavně v poslední době se spíš orientujeme na expedice na jasankách než na závody a trénujeme naše děti, které to baví."

Mají tak dobrý základ a Michal Martinek očekává na mistrovství zajímavý souboj generací. "Děti nám dorůstají do věku, kdy už budou startovat mezi dospělými. Velice se těším na to, jestli své rodiče předčí hned v prvních závodech. Kvalitativně na to mají, už kupu let trénují a jsou přeci jen trochu uvolněnější v jízdě a tolik se nebojí spadnout jako my. My si samozřejmě ten závod také odjedeme, ale je to spíš proto, abychom ostatním závodníkům předvedli trať nebo divákům nějakou tu show navíc s tím, že nám už o ten čas tolik nejde," dodává.

Nejlepší fanklub, který bude během závodů nejvíce vidět a slyšet, vyhraje basu piv. Zvítězit však může pouze ten, který bude férově fandit všem. Nezapomeňte tedy transparenty, zvonce, řehtačky, trubky a další nástroje. Jak pro závodníky, tak pro diváky jsou pak připraveny další soutěže, jako v přetahování nansenových saní či v běhu po překážkové dráze na upravených lyžích pro dva lyžníky na čas.

Program závodního dne 22. ledna 2022:

7.30 – 8.30 Prezentace, výdej startovních čísel

8.30 – 9:15 Prohlídka tratě a volný trénink

9.30 Dětská kategorie – povinná prohlídka trati s předjezdcem

9.45 Start slalomu – začíná kategorie dětí (obě kola hned po sobě) Rozpis startu ostatních kategorií bude znám u prezentace v den závodu

15.30 Start jasankrosu

17.30 Zakončení a ohňostroj

17.45 Slavnostní vyhlášení slalomu + jasankrosu

20.00 Začátek vystoupení živé hudby v chatě Juráška