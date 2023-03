"Vzhledem k rozsahu prací bohužel nebude možné do této části hřbitova vstupovat. Urny budou dočasně uskladněny ve hřbitovní kapli. Hotovo by mělo být nejpozději do dušiček," upozornilo město Opočno.

Historická část Opočna se sjednotí. Město chystá rekonstrukci ulice Hradební

Kolumbárium na opočenském hřbitově v posledních letech podléhá postupné destrukci a je nutné ho opravit. Vykloněné koncové partie je třeba pomocí výztuží stabilizovat, z povrchu bude sejmuta omítka a odstraněny budou nesoudržné části. Ty budou očištěny tlakovou vodou a opraveny. U nik budou vyměněna dvířka a vnitřní obkladové desky. Počítá se přitom i s úpravou zeleně.

Rekonstrukce hráze opočenského Broumaru začne 13. března. Počítejte s uzavírkou