/VIDEO/ K dosavadní uzavírce kvůli stavebním pracím na silnici a hrázi rybníku Broumar v Opočně se přidala další. Od středy 23. srpna se na měsíc uzavřela nedaleká ulice U Broumaru. V posledním srpnovém týdnu se plánuje další omezení.

V Opočně se buduje. | Video: Deník/Jana Kotalová

Letní prázdniny jsou i časem stavebních prací na silnicích a jinak tomu není ani v Opočně.

Uzavírka ulice U Broumaru.Zdroj: město Opočno

„Od středy 23. 8. dojde na měsíc k uzavření ulice U Broumaru od hřbitova. Bude probíhat demontáž žulových kostek a následně pokládka nového asfaltu. Prosíme místní, aby svá vozidla nechávali na parkovišti u Legonu,“ uvádí město Opočno na svých webových stránkách.

Uzavírka silnice směrem na Čánku.Zdroj: město Opočno

Řidiči by pak měli počítat i s uzavírkou silnice od čerpací stanice EuroOil směrem na Čánku, a to od 28. srpna do 10. září.

Uzavírka silnice směrem na Čánku.Zdroj: město Opočno

Obchvat Opočna se dokončí dříve. Řidiči nový úsek nejspíš vyzkouší už příští rok

Důvodem je budování napojení 2. etapy obchvatu města na stávající silnici. Objízdná trasa povede přes silnici II/304 ve směru na Přepychy.