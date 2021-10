Zájemci sem mohou přijít mezi 9. a 10. hodinou. Každý má nárok na bezplatné testování jednou za 7 dní, v případě dalšího testu je jeho cena 200 korun. Výsledek se dozví do 20 minut.

Kvůli nadcházejícím volbám se bezplatné antigenní testování na covid-19 přesune v sobotu 8. října v Opočně z Kodymova národního domu do budovy městského úřadu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.