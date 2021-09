"Zatím je to jen čerstvá myšlenka vrátit nějakým způsobem život do této budovy. V budově je kinosál, kde se dřív promítalo, naposledy asi v roce 1991. Později se tam ještě hrálo divadlo a konaly se tam jiné akce, ale teď už léta stará škola stojí ladem. Je nám líto, že je budova nevyužitá," říká starostka Eva Stojková

Myšlenek, co by z této budovy mohlo být, bylo a je více. K takovým nápadům patřilo například to, že by se budova dala i pronajmout, nebo využít na domov pro seniory, či byty pro maminky s dětmi a podobně. Jen se rozhodnout.

Retro kino by mohlo být zajímavým zpestřením.

Stručně pár zajímavostí o Olešnici v Orlických horách



Nejstarší písemná zmínka pochází z druhé poloviny 14. století, na městečko byla Olešnice povýšena roku 1607 císařem Rudolfem II. Ještě před první světovou válkou zde žilo přes 2 tisíce obyvatel, dnes jich má přes 400.



Ke zdejším oblíbeným turistickým cílům patří rozhledna Feistově kopci (otevřena v roce 2020), ale i památky, jako Utzův mechanický Betlém. V obci stojí rovněž lovecký zámeček ze 17. století (dnes restaurace a penzion), kostel sv. Máří Magdalény a kdo se projde až ke škole, může tu objevit dokonce pranýř.



Tradici pivovarnictví tu obnovil v roce 2019 pivovar Agent.



V obci jsou aktivní dobrovolní hasiči a TJ Start. K nejznámějším zdejším akcím patří Olešnický majáles.



Na podzim roku 2018 bylo v obci založeno konzultační středisko Virtuální Univerzity třetího věku.

"Dát dohromady staré kino by se mi líbilo a věřím, že by to potěšilo i návštěvníky Olešnice. Mít zde kino, kde by se promítal například v létě o prázdninách nějaký film pro pamětníky nebo pohádky pro děti, by bylo určitě fajn. Všechno je ale o penězích a o tom najít v obci společnou řeč, co přesně by to všechno obnášelo. Ale zatím je to opravdu jen nápad a spíš jde o takovou nostalgii, která mi připomíná dětství," podotýká Eva Stojková

Obec má však plány nejen se starou školou.

Chce investovat do fotbalového hřiště, kde se odehrává nejen sportovní, ale i další společenský život Olešnice. Obec podala žádost, na opravu kabin a momentálně čeká, jak dotace dopadne.

"Jsou tam jednak kabiny a velká klubovna, kde se hraje ping pong, šipky. Koná se tam nejvíc kulturních akcí a místní lidé si tyto prostory pronajímají například i na rodinné oslavy," dodává Eva Stojková.