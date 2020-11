Když už nemůžou strašidla do města, rozhodly se je pracovnice z Domu dětí a mládeže Sluníčko v Týništi nad Orlicí pozvat na okraj města a jeho okolí. Dušičkovou atmosféru si díky nim mohou vychutnat lidé při svých toulkách až do 9. listopadu.

Zdroj: archiv Sluníčka | Foto: Deník / Jana Kotalová

"Několikátý rok pořádáme akci Město plné strašidel, rodiny s menšími dětmi za šera se svíčkami a lucerničkami navštěvují jednotlivá stanoviště rozmístěná po městě. Naše strašidla jsou hodná, nestraší děti. Letos to bohužel udělat nešlo, tak jsme se rozhodli, že vymyslíme jinou variantu. Nakonec zvítězila ta, že strašidla pošleme z města ven do lesa, abychom nepodporovali shlukování lidí a že akci roztáhneme na deset dní, aby měl každý možnost se do lesa vypravit podle svých možností a času," vysvětluje pracovnice týnišťského Sluníčka Eva Jenčíková.