Protože se epidemii koronaviru zatím nedaří zastavit a nouzový stav dál trvá, nebudou se moci v sobotu 9. ledna vydat skupinky tří králů s pokladničkami za lidmi s otevřeným srdcem v celém regionu.

Přesto se našli tací, kteří nenechali organizátory na holičkách. Jako správný krizový manažer se projevil majitel společnosti Servisbal Ladislav Horčička, když už začátkem prosince nabídl dobrušské charitě pomoc ve formě výroby unikátních kartonových stojanů se zásobníky na cukry, kalendáříky a především „trezorem“ na finanční příspěvky. Od slova k činu nebylo vůbec daleko - pokladničky jsou na světě a právě v těchto dnech začínají plnit svoji funkci.

„Dostali jsme padesát stojanů, které plánujeme rozmístit do veřejných budov a obchodů (v Dobrušce například prodejny Sázava, Coop, Penny market, Marta nebo knihovna a kostel sv. Václava, na sedmi místech také v Opočně) a dále po 1 až 2 kusech v obcích, kde každoročně organizujeme Tříkrálovou sbírku,“ upřesnila Jana Poláčková s tím, že dárci do nich budou moci přispívat až do 24. ledna. Další možností je samozřejmě zaslání příspěvku bankovním převodem.