Většinou prý byli negramotní a vykonávali pouze hrubou práci, o kterou při znovuvýstavbě cukrovaru nebyla nouze. Koncem téhož roku pak bylo přiděleno cukrovaru 120 zajatců - Italů, kteří tu zůstali do konce války a pracovali s Rusy i nějaký čas po převratu. To už měli plnou volnost a dostávali mzdu jako domácí dělníci. Kronikář Karel Dvořák připomíná, že v roce 1916 přišlo do cukrovaru také asi 40 Rumunů ve věku 25 až 47 let. pro neschopnost však byli odvoláni.