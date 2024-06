V Kvasinách se v sobotu slavilo dvojnásobně. Den dětí a 480. výročí první zmínky

/FOTO, VIDEO/ Oslavy, a to hned dvojnásobné si užili v sobotu 1. června odpoledne u kvasinského rybníka nejen místní. Vždyť na tentýž den byl naplánován už 52. ročník populární Solnické solné stezky a účastníci dostali pozvánku i do Kvasin. Konal se tu totiž Dětský den a oslavy uplynutí 480 let od první zmínky o obci.