Vochtánka je známá po celém kraji country a westernovými akcemi nebo koncerty, ale své příznivce má i mimo trampskou komunitu. Jedinečná atmosféra Anenského údolí při Divoké Orlici, nad kterým se tyčí hrad a zalesněné kopce si podmanila generace stálých hostů a její hlavní devízou je tábořiště.

Když Roman Lapčík z Náchoda přijel s manželkou před 13 lety na Vochtánku poprvé, netušil, že právě našel místo svého srdce. Zhruba 45 kilometrů vzdálený kemp u Potštejna si tehdy dvojice vybrala náhodně a od té doby romantické místo navštívila nesčetněkrát.

„Skutečně jsme přijeli naslepo, nevěděli jsme o Vochtánce vůbec nic. Zrovna tu byl westernový den. Hned jsme si řekli, že to je přesně ono, že sem budeme jezdit. A už nám to vydrželo. Jakmile máme volno, tak vyrazíme,“ pochvaluje si Roman Lapčík na lavičce pod stromy na břehu Orlice. Vyhledává zde hlavně klid.

Společenské centrum tábořiště tvoří restaurace, nové sociální zařízení, srub a několik dřevěných chatek. Část louky patří indiánským tee-pee a zbytek je k dispozici hostům ve stanech či karavanech. Jejich majitelé však, na rozdíl od většiny jiných kempů, nemají k dispozici žádné zázemí. Cílem provozovatelky Vochtánky Ivety Janebové je totiž zejména zachování charakteru tábořiště.

„Lidé k nám jezdí rádi, protože jsme zachovali ráz přírodního areálu. Takových míst, jako je to naše údolí, moc není. Je tu jen louka, řeka, skály a les. Právě tím si Vochtánka získává popularitu,“ říká Romana Lapčíková, která má tábořiště na obecních pozemcích na starosti 25 let. „Potkáte tady ředitele velkých firem v teplácích i úplně obyčejné lidi, stejné to je i s věkových rozpětím.“