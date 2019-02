Byl to v sobotu 11. ledna krátce po deváté hodině ranní zvláštní pohled do kostela sv. Václava v Dobrušce. Všude, kam jste dohlédli, se hemžili malí králové – Kašparové, Melicharové a Baltazarové - s rozzářenýma očima plnýma očekávání.

Nejvíce koledníků za poslední roky se přihlásilo do letošní sbírky ve Farní charitě v Dobrušce. Podle její ředitelky Jany Poláčkové je to způsobeno i nezvyklým průběhem zimy. | Foto: Dana Ehlová

Krátce předtím, než vyrazili na svoji pouť se zapečetěnými pokladničkami opatřenými znakem a nápisem Charita Česká republika, vyslechli požehnání P. Vincenta Zontáka, který zdůraznil, aby si celý den užili v radosti, aby oživili ve svých srdcích nejen touhu po něčem mimořádném, o čemž už svědčí jejich neobvyklé oblečení a samozřejmě i smysl celé akce, ale především, aby oživili ve svých srdcích touhu konat dobro. Zároveň všechny malé dobrovolníky v královském rouše nabádal, aby nebyli smutní, když někdo odmítne na sbírku přispět.

Výtěžek po obcích

DOBRUŠKA 151 468 Kč

vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan, Chábor, Běstvin a Dolů



VAL, CHLÍSTOV 10 088 Kč



OPOČNO 63 434 Kč

vč. Čánky, Dobříkovce

a Mokrého



POHOŘÍ 15 485 Kč



SEMECHNICE 9754 Kč



TRNOV 5906 Kč



HOUDKOVICE 4910 Kč



PODBŘEZÍ 17 843 Kč

vč. Lhoty u Dobrušky



PŘEPYCHY 24 737 Kč

vč. Záhornice



KOUNOV 7861 Kč



OČELICE 11 925 Kč

vč. Městce n. Dědinou



DOBRÉ 25 320 Kč

vč. Kamenice, Rovného,

Hlinného, Spáleniště a Chmeliště



BYSTRÉ V O.H. 12 889 Kč



JANOV A TIS 5863 Kč



OHNIŠOV 13 221 Kč



SNĚŽNÉ 6505 Kč



SEDLOŇOV 7703 Kč



DOBŘANY 7638 Kč

vč. Nedvězí



BOHDAŠÍN 5278 Kč



BÍLÝ ÚJEZD 16 981 Kč

vč. Roudného a Hrošky



BAČETÍN 5973 Kč



DEŠTNÉ V O. H. 8675 Kč



OLEŠNICE V O. H. 5830 Kč



TÝNIŠTĚ N. O. 7236 Kč



LÍPA N. O. 4216 Kč



CELKEM 456 739 Kč



Všem dárcům srdečně děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2014

Poté králům už zbývalo jen převzít od organizátorů dary (balené cukry a kalendáříky) pro obyvatele domů a členy domácností, které se skupinky chystaly navštívit, a nezapomenout křídy na psaní symbolů K+M+B 2014, jež jsou důkazem návštěvy tři králů…a mohlo se vyrazit.

Těsně předtím však nastal možná nejtěžší úkol dne pro zkušené organizátory Tříkrálové sbírky v Dobrušce, totiž shromáždit úplně všechny krále na schodišti před kostelem do takové sestavy, aby bylo vidět na obličej každého, i toho nejmenšího, a zároveň, aby se všichni dohromady vešli do objektivů připravených fotoaparátů.

Odchod či odjezd poslední tříkrálové skupinky se zapečetěnou pokladničkou znamenal pro ing. Janu Poláčkovou, ředitelku Farní charity v Dobrušce určitě první velkou úlevu a také pocit, že tenhle dobře namazaný stroj, který organizace a průběh zdejší Tříkrálové sbírky snad nejvíce připomíná, funguje opět bez chyby a na plné obrátky. Právě to byla doba, kdy si udělala čas na krátký rozhovor.

Kdy začínají přípravy Tříkrálové sbírky?

Dá se říci, že téměř vzápětí po skončení každého ročníku. Už během léta se hlásí počty, kolik budeme potřebovat cukrů, kalendáříků, složenek… V listopadu se pak všechny materiály přebírají na Diecézní charitě v Hradci Králové.

Kolikátá Tříkrálová sbírka je to pro vás osobně?

Pro mě je to třináctá sbírka, protože my jsme se přidali k Tříkrálové sbírce rok poté, co začala celostátně. Letošní akce je mimořádná tím, že se koleduje ve dvou termínech a to 4. a 11. ledna. Důvodem byly nezvykle dlouhé vánoční prázdniny. V mnoha obcích tak tři králové s pokladničkami chodili už první lednovou sobotu.

V čem vidíte smysl požehnání, které se dnes uskutečnilo?

V kostele se potvrdí, že konání dobra má i v dnešní době velký význam. To si tam určitě uvědomí všichni, i ti, kteří do kostela běžně nechodí. I malé děti opravdu pochopí, že nechodí jen tak bezmyšlenkovitě, že jejich koledování má duchovní podtext, že tím, co dělají, pomáhají druhým. To je opravdu hodně důležité.

Letos přihlásilo úplně nejvíce dětí, které chtějí být jedním z králů. Čím to je způsobeno?

Za prvé - děti koledují rády. A za druhé - minulé ročníky limitovalo to, že děti byly přihlášeny do Veřejné lyžařské školy nebo na hokej apod. Nezvykle velký počet koledníků v letošním roce je způsoben především velmi netradičním průběhem zimy, kdy se ještě nemohly rozběhnout zimní aktivity, zejména lyžařská škola, která má v Dobrušce velkou tradici. Takže mírná zima velmi nahrála mimořádnému zájmu dětí o zapojení do Tříkrálové sbírky.

Můžete říci konkrétní údaje?

Farní charita Dobruška pokrývá 28 obcí v regionu, pod ně ale spadají ještě další místní části. Podle zapečetěných pokladniček máme v současné době 99 skupinek koledníků. To znamená - jeden vedoucí plus tři králové - tedy čtyři stovky lidí, které organizačně zajišťuje Farní charita Dobruška. Jen v samotné Dobrušce vyrazilo do „terénu" 46 skupinek.

Jak vypadá péče o koledníky?

Po celý den mají ve zdejším pastoračním centru zabezpečeno jídlo, takže se tady mohou najíst, napít, občerstvit, odpočinout si a také se samozřejmě zahřát, popř. usušit. O to vše se stará zhruba dvacetičlenný tým složený převážně z žen. Každý koledník dnes dostane i odměnu v podobě svítilničky na klíče.

Co budou mít děti k obědu?

Každoročně se těší na guláš, který v prvních ročnících sbírky vařil sám páter Vincent Zonták. Ale protože letos jsme už téměř na 190 porcích, tak jsem přípravu domluvila ve školní jídelně. Při té příležitosti bych opět chtěla poděkovat Pekařství Klobas, které již poněkolikáté dodalo zdarma ke guláši houskové knedlíky, čerstvé pečivo a vše, co je k tomu potřeba.

Pro děti ale máte připraveno ještě jedno překvapení, že?

Ve spolupráci s městem a zastupitelkou Janou Melicharovou bylo na 28. ledna připraveno poděkování tříkrálovým koledníkům v kině ve formě promítání 3D animovaného filmu Ptačí úlet. Ještě před filmem si pustíme prezentaci z letošní Tříkrálové sbírky. Je velmi příjemné, když se děti vidí na plátně.

A co je výsledkem toho všeho?

Šest obyčejných číslic vytvářejících dohromady jedno neobyčejné číslo:456 739

- přesně tolik korun se objevilo v pokladničkách Tříkrálové sbírky roku 2014, kterou organizovala Farní charita Dobruška.

Dana Ehlová