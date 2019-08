Pro cestující z Rokytnice v Orlických horách, Pěčína, Slatiny nad Zdobnicí, Rybné nad Zdobnicí a Vamberka bude zaveden nový večerní spoj do Hradce Králové. Autobus vyjede z Rokytnice v Orlických horách ve 20.05 hodin.

Po příjezdu do Vamberka autobus dále pokračuje do Doudleb nad Orlicí, kde bude sloužit jako přípoj k vlaku bez nutnosti dalšího přestupu směrem do krajské metropole, kam autobus přijede ve 21.57 hodin.