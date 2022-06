Krajské asistenční centrum pro Ukrajinu bude hejtmanství nadále provozovat. „Jsem velkým kritikem zavírání KACPU v Praze, nemyslím si, že je správné veřejně prohlašovat, že to zvládne zbývajících 13 krajů. To je pravda, že to zvládnou, ale to není řešení," dodává Martin Červíček s tím, že rozhodnutí Prahy považuje za nekolegiální a nesystémové.

V mateřských školách je podle krajských údajů 284 dětí z Ukrajiny, dalších 1745 je v základních a 82 pak na středních školách. V Hradeckém kraji je podle hejtmana 50 ukrajinských Romů, konkrétně na Jičínsku a Rychnovsku. Doposud kraj vyčíslil náklady na ukrajinskou krizi na 35 milionů korun. Nejvíc stálo ubytování uprchlíků.