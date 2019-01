Dobruška – Obyvatelé místní části Pulice budou mít brzy pohodlnější cestu do práce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Město totiž plánuje dostavbu chodníku podél silnice směrem na obec Bohuslavice. Současný chodník směrem do centra Dobrušky je totiž nedokončený. V plánu je dostavba zhruba 400 metrů nové plochy pro chodce, šířka chodníku má být metr a půl až dva metry.

Součástí stavby chodníku budou i sjezdy na soukromé pozemky a také nová autobusová zastávka. Povrch chodníku bude tvořit klasická zámková dlažba.

V posledních dnech je velkým tématem mnoha obcí odvodňování silnic při přívalových deštích, které se na mnoha místech začíná jevit jako nedostatečné.

I na to při plánování výstavby pamatovali, k odvodnění se využije především sklon vozovky, bude ale vybudována i nová přípojka kanalizace. Momentálně se projekt nachází ve fázi stavebního řízení, rozhodnuto by mělo být do konce srpna. ⋌(mv)