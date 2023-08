/FOTO, VIDEO/ Víkend plný zábavy a pohodové atmosféry zažilo 30 týmů, které si užívaly poslední srpnový víkend vrchol české kubbové sezóny – Mistrovství ČR 2023 ve hře kubb v Dobrušce.

Jak se hraje? Podívejte se na Mistrovství ČR ve hře kubb v Dobrušce. | Video: Irena Voříšková

„Díky systému turnaje si na své přišli jak zkušení hráči a hráčky, tak i úplní začátečníci. Kubb spojuje lidi,“ tvrdí hlavní pořadatel Fanda Holada z KUBB Klubu Vršovka.

Kubb je stále pro řadu lidí neznámou, ale této hře už propadlo množství fanoušků. Vždy se v ní spolu utkávají dva týmy. Spočívá v přesném házení kolíků na soupeřovy kubby ve snaze je shodit a získat tak nad soupeřem výhodu do dalších herních situací.

Kubb může hrát každý, bez rozdílu věku. V týmu mohou být společně děti i kmeti, muži a ženy, nikdo není zvýhodněný. Každý tým by měl mít stejný počet hráčů. Předem musíme vědět jenom základní věci, jako co jsou kubby a jak je shodit, to je, že hod kolíku musí být proveden spodním kyvadlovým způsobem. Hra končí shozením krále, který stojí uprostřed hřiště.

OBRAZEM: Broumar přivítal světovou elitu hry kubb ze Švédska i Švýcarska

„Chtěli bychom poděkovat městu Dobruška za pronájem areálu Mělčany. Velké díky patří i Kubb klubu Police nad Metují za zapůjčení hracích sad. A dále velké díky za pivo Kubbeer, které pro nás uvařil jako speciální edici rodinný pivovar Rampušák. Pro vítěze jedniček, takže nejlepšího hráče České republiky pro rok 2023, máme připravenou speciální cenu. Tou je jedinečná, ručně malovaná sada. A to přímo od akademického pankáče, malíře, muzikanta a našeho kamaráda Štěpána Málka. Moc si toho vážíme a děkujeme,“ dodal Fanda Holada.

Vikingské kuželky - kubb

Kubb je prastará skandinávská hra, která si díky své jednoduchosti, ale zároveň i akčnosti a strategičnosti, získává stále více příznivců. Pochází údajně už z doby Vikingů a její současné kořeny lze najít na švédském ostrově Gotland, kde se každoročně koná mistrovství světa.

Kubb znamená v gotlantském nářečí švédštiny kostku, dřevěný špalek. Ve hře jich je celkem deset (7×7×15 cm). K nim patří jeden král (9×9×30 cm) a šest vrhacích kolíků (o průměru 44 mm a délce 30 cm). Kubby jsou z tvrdého dřeva, král a kolíky z měkkého, lehčího. Hraje se na hracím poli o rozměrech osm krát pět metrů.

Hráči se dřevěnými kolíky snaží posrážet všechny obranné kubby soupeře a v okamžiku, kdy se jim to podaří, zbývá sestřelit i krále, který rozděluje hrací kurt na dvě poloviny. Pokud sestřelí krále omylem v průběhu hry, okamžitě prohrává. Kolíky se házením dostávají z jedné strany hřiště na druhou, kde je znovu využívají soupeři. Nejprve se srážejí kubby v herním poli, po nich přijdou na řadu kubby na základní čáře. Pravidla jsou velice jednoduchá a nejlépe se učí přímo během hry.