Minulý režim přinesl nový druh turistiky - té podnikové. A nejvíce podnikových chat v Orlických horách vzniklo v Deštném, byly nové i přebudované ze starých chalup.

Chata Orličan. | Foto: archiv obce

"Podnikovou chatu tu měli a mají pošťáci, Oseva, pak tu měl chatu Telecom, Detecha z Nového Města nad Metují, Podnik výpočetní techniky - dnešní chata U Matulů. Tu největší měl Stavostroj. Je to současná chata Deštná. Pak to byla Perla, v Lusině údolí Petrof, dále zde měla chatu Jiskra - provozovaly ji Závody Antonína Zápotockého Týniště nad Orlicí. Chata Tepny se nyní jmenuje Jasná. Těch podniků, co tu měly svá rekreační zařízení, byly desítky. Většina jich jede dál, ale pod jinou hlavičkou. Jako chata Orličan, dnes nese název Šťastnej kopec a je v provozu. Chatu měl Orličan Choceň,"říká referentka Obecního úřadu v Deštném v Orlických horách Lenka Zábranská.