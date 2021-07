/FOTO/ Malými i velkými oblázky pokryté "ostrůvky", z nichž vyrůstají keříky a stromky, pod dřevěnými můstky protéká potůček a nechybí tu ani jezírko a rohačky. I takovou podobu může mít golfové hřiště. V Deštném v Orlických horách ho vybudoval Tomáš Hejduk, který je také jedním z členů spolku Velká Deštná.

V Deštném se golfisté trefují do jamek vedle potůčku i rohaček | Foto: Adventure Deštné

"V České republice je asi 80 adventure golfových hřišť, inspiraci jsem hledal všude možně. Snažili jsme se, aby to naše zapadalo do rázu zdejší krajiny a splňovalo to kritéria adventure golfových hřišť. V minulosti to byl minigolf, dnes se tomu říká adventure golf. Rohačky jsme si nechali udělat "na míru" tady u místního truhláře podle historických saní," vysvětluje Tomáš Hejduk.