Kulisy jako z hororového příběhu, tak působí dnes bývalý vojenský areál u Týniště nad Orlicí, který před 30 lety opustila ruská armáda. Budovy bez oken, místy propadlé stropy, rozebrané podlahy. V kuchyni doposud zůstala těžká kamna, příliš těžká na to, aby si je vojáci odvezli s sebou.

Po ruských vojácích tu zbyla spoušť. Dnes strašidelný areál slouží jako největší paintballové hřiště v Královéhradeckém kraji. | Foto: Deník/Jana Kotalová

"Zničili to tady dost údajně sami Sověti, když odsud odjížděli. Z baráků vytrhali parkety, všechno, co šlo a tolik nedrželo a byli schopni naložit, si odvezli. My využíváme dva baráky, v nich ale byli Češi. Jinak ty baráky po Rusech zůstaly tak, jak jsou, jsou to ruiny. Byl tady hrozný nepořádek, lidé sem vozili odpadky. Vyčistili jsme to a vytvořili nějaké překážky," říká Filip Šimon, provozovatel současného paintballového hřiště, největšího v Královéhradeckém kraji.