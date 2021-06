Radar tady na motoristy číhá hned na okraji města při příjezdu od Opočna. Kdo neodbočí do centra Dobrušky, po pár desítkách metrů míjí značku konec obce. A právě na této silnici na křižovatce u odbočky na Mělčany se motoristé ocitají v hledáčku kamer. Proč byly umístěny právě zde? Město tady chtělo "ukočírovat" rychlost hlavně z důvodu bezpečnosti návštěvníků nedalekého sportoviště.

"Instalace radaru jednoznačně pomohla. Došlo k výraznému zpomalení dopravy a zvýšení bezpečnosti na přechodu ke sportovištím na městském stadionu," říká mluvčí dobrušské radnice Leoš Dragúň.

Už za první čtvrtrok dobrušské radary odhalily přestupky řidičů za miliony korun.

"V roce 2020 bylo městskému úřadu městskou policií oznámeno 10 246 přestupků, z toho 110 řidičů překročilo rychlost o 40 kilometrů v hodině a více. Ve správním řízení byla k uhrazení uložena celková částka 9 369 200 korun. V roce 2021 bylo městskému úřadu městskou policií oznámeno 2 897 přestupků, z toho 31 řidičů překročilo rychlost o 40 kilometrů v hodině a více. Ve správním řízení byla k uhrazení uložena celková částka 3 694 500 korun. Uhrazeno za rok 2020 bylo 7 868 604 korun, letos do konce května 1 831 482 korun," upřesňuje Leoš Dragúň.

A někteří motoristé si u Dobrušky počínají za volantem jako na dálnici. Dosavadní rekord drží ten, který kolem radaru prosvištěl rychlostí 121 kilometrů v hodině.

Radar má Dobruška na jednom místě a instalaci dalších nechystá. Na Rychnovsku by se však mělo objevit úsekové měření například v Lípě nad Orlicí.

Nechají se od Dobrušky inspirovat další? Na kolik vyjde pořízení a provoz radaru:



Cena pořízení byla 1,106 milionů korun včetně DPH (z toho rychloměr: 997 100 korun a SW: 108 900 korun). Servis radaru stojí ročně necelých 143 tisíc korun s DPH a rozhraní pro hybridní poštu, přestupkové řízení a licence pro nové zaměstnance vyjde na téměř 735 tisíc korun 734 893 korun vč. DPH.

"Jsme rádi, že jsme se dohodli s městem Kostelcem nad Orlicí, radar by měl být umístěn v první polovině příštího roku," prozradila starostka Monika Vrátilová.

Obec prý pro zpomalení dopravy na frekventované silnici I/11 udělala, co mohla. Mimo jiné tu byl instalován informativní měřič rychlosti. Ten ale někteří projíždějící ignorují.

Po prosincovém zkušebním provozu najela od ledna letošního roku na ostré radarové měření i Městská policie v Novém Městě nad Metují. Stacionární zařízení pro měření rychlosti jsou instalována v ulicích Dobrušská, Halínská, Náchodská, Nahořanská, T. G. Masaryka, ale také v Nahořanech a v Provodově-Šonově.

Pokutu za rychlost si však můžete vysloužit i na jiných místech, kde provádí měření státní i městská policie. Obecní policie přitom tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií.

Pokud ovšem má potřebné vybavení. "V katastru města Kostelec nad Orlicí nejsou stacionární měřící zařízení/radary. V letošním roce městská policie nerealizuje měření rychlosti, jelikož mobilní zařízení „dosloužilo“ a oprava by nebyla rentabilní," vysvětlil velitel Městské policie v Kostelci nad Orlicí Petr Černohorský.

Podobně jako v případě Lípy i další obce vsadily alespoň na informativní měřiče. Ale ne všude mají očekávaný efekt. "Prováděli jsme měření rychlosti a je to obrovský problém, 60 až 65 procent ji nedodržuje a někteří překračují povolený limit výrazně," upozorňuje starosta Solnice Jan Hostinský na situaci v Ještěticích, které leží na frekventovaném hlavním tahu z Rychnova nad Kněžnou na Dobrušku.

V druhém pololetí letošního roku by proto měla začít výstavba chybějícího úseku chodníku podél této silnice a počítá se i s vybudování nových bezpečnostních prvků - vjezdových bran do obce. "Tím se zpomalí vjezd do Ještětic z obou stran," vysvětluje starosta.