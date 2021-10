V Albrechticích platí nová dopravní omezení, asfaltuje se

Kvůli úpravě podloží a asfaltování silnice je od pondělí 25. října až do 14. listopadu úplně uzavřena ulice Pardubická v Albrechticích nad Orlicí, a to v části od křižovatky se silnicí II/305 u restaurace Na Drahách za křižovatku s ulicemi Lesní a Zahradní. Od 5. do 14. listopadu se pak uzavře v části od křižovatky s ulicemi Lesní a Zahradní na konec obce směrem na Vysoké Chvojno.

Ilustrační foto. | Foto: Stanislav Tomášek

Jak upozorňuje obec, po dobu uzavírky mohou obyvatelé znepřístupněných domů zaparkovat svoje osobní auta v areálu sokolského hřiště.