S odchytem nezvaného hostitele, který se zabydlel ve skulině v cihlové zdi rodinného domu, pomohl v Chlístově profesionální jednotce z Dobrušky. Hasiči zjistili, že se jedná o nejedovatou užovku. Plaz putoval do nádoby, která posloužila k bezpečnému převodu do volné přírody.

"Nezvaného hosta objevila majitelka rodinného domu v obci Chlístov. Zahlédla, jak se do skuliny v cihlové zdi domu dostává asi metr dlouhý had. Vzhledem k tomu, že nebylo zřejmé, o jakého hada se jedná, a v domě bylo malé dítě, měla ze zvířete obavu a požádala o pomoc hasiče. Na místo byla vyslána profesionální jednotka z Dobrušky. Hasiči zjistili, že se jedná naštěstí o nejedovatou užovku. Podařilo se jim hada opatrně vylákat z mezery mezi cihlami ven a odchytit jej. Odtud putoval do nádoby, která posloužila k bezpečnému převozu do volné přírody, kam hasiči plaza vypustili," uvedla mluvčí porfesionálních hasičů.