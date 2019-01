Dobruška - První červen se v Dobrušce ponese ve znamení dětí a bezpečnostních složek.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Matej Slávik

Pořádně rušno bude v pátek prvního červa na dobrušském náměstí F. L. Věka. Nadační fond na podporu bezpečnosti a volnočasových aktivit uspořádá v pořadí již pátý ročník akce s názvem Den bezpečnostních a záchranných složek integrovaného záchranného systému.



Svým rozsahem a zaměřením se jedná o jednu z největších akcí tohoto druhu v Královéhradeckém kraji. V letošním roce připadl termín na Mezinárodní den dětí. Právě pro děti, ale i pro dospělé návštěvníky je tato akce určena. Během celého dne budou mít návštěvníci možnost seznámit se s technikou, výstrojí a výzbrojí, která není běžně k vidění. Svoji soudobou i historickou techniku představí příslušníci Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Policie ČR, Zdravotní záchranné služby, Armády ČR, Celní správy ČR, Horské služby, sbory dobrovolných hasičů, členové městských policií, Podorlický Veterán Car Club Dobruška, Radioklub Dobruška, Klub vojenské historie a současnosti Dobruška a další.



Ale i plánovaný doprovodný program je bohatý víc než dost. Navíc Rychnovský deník spolu s partnery připravil velkou soutěž pro děti o zajímavé ceny. Mezi nimi je skateboard, poukázky do lanového parku v Deštném v Orlických horách, možnost svézt se na terénních tříkolkách nebo zahrát si golf a naučit se jeho základy, spousta sladkosti, a další zajímavé věcné ceny.



Vše bude velmi jednoduché. V pátek 1. června, tedy přímo v den akce, vyjde v Rychnovském deníku soutěžní kupon v podobě skládačky. Její jednotlivé dílky budou ukryty někde na novinových stránkách tohoto vydání a vy budete mít za úkol je vystřihnout, správně složit a nalepit do kuponu. Poté ještě budete muset zodpovědět jednu otázku a odevzdat jej s vyplněným jménem, přijímením a adresou u stánku Deníku. Kupony budeme vybírat během celého dne. Noviny si budete moci zakoupit přímo u stánku. Za 16 korun máte možnost vyhrát ceny v hodnotě několika tisíc.



Pět výherců vylosujeme před koncem akce, ale všichni, kdo se zúčastní, od nás dostanou malou sladkost. Zapojte se s námi do oslav Mezinárodního dne dětí a získejte skvělé ceny!

Zajímavou soutěž jsme připravili také pro všechny spolky, organizace, kluby i jednotlivce, kteří se chystají dětský den také oslavit. Pošlete nám do redakce fotografie z vašich oslav a zúčastněte se tak soutěže o poukaz pro celou třídu, kroužek či kolektiv na golfové odpoledne v Nebeské Rybné. Více informací přineseme v Rychnovském deníku v dalších dnech.