Rychnovsko - Řidiči na Rychnovsku se musí připravit na kolony, omezení dopravy a na objížďky.

Na podzim by však měli jezdit po nových silnicích.

Mobilní semafor čeká na řidiče jedoucí z Rychnova nad Kněžnou do Vamberka, kde se rozšiřuje silnice první třídy před obcí Lupenice. Doprava je vedena v krátkém úseku jedním pruhem, dále však platí omezení rychlosti a provizorně zbudovaná objížďka přímo vedle opravovaného úseku.



Skončí na podzim



Kvůli frézování vozovky se musí řidiči připravit až na půlhodinové kolony mezi Kostelcem nad Orlicí a Častolovicemi. Průjezdný je pouze jeden jízdní pruh a dopravu řídí semafory. Opravu silnice provázejí komplikace. „Dost podstatně se musela opravovat kanalizace, s čímž se původně nepočítalo. Kanalizační propustě se měly jen vyčistit, ale po prozkoumání se zjistilo, že jsou propadlé a v dezolátním stavu. Proto se musely rekonstruovat,“ uvedla starostka Častolovic Martina Bělková. Při vhodném počasí se silnici podaří opravit co nejdříve a další práce se zvládnou za provozu.



Po opravách této komunikace se však v Častolovicích dopravě neulehčí. „Po opravě kruhové křižovatky a tohoto úseku by měla následovat velká rekonstrukce průtahu celými Častolovicemi. Přibudou další uzavírky a omezení,“ varovala Martina Bělková. V plánu je také oprava křižovatky na výjezdu z Častolovic směrem na Solnici. Častolovičtí očekávají, že opravy skončí až na podzim.



Komplikace I/11



Od května čekají řidiče velké komplikace také na silnici I/11 mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Ta se bude mezi Třebechovicemi pod Orebem a Týništěm nad Orlicí rozšiřovat. Od května do června budou moci tento úsek používat jen řidiči jedoucí od Vamberka na Hradec. Od Hradce se řidiči dostanou pouze po objížďkách. V červenci silnici uzavřou úplně.



Osobní automobily se sem dostanou po objížďce přes Holice, Borohrádek a Čestice zpět na silnici I/11. Objížďka bude od 1. července po úplném uzavření úseku mezi Třebechovicemi a Týništěm sloužit obousměrně. Autobusy pojedou z Třebechovic pod Orebem do Týniště nad Orlicí přes Ledce a Bolehošť. Silnice bude uzavřena do konce září.

