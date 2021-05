Zhruba kilometrový úsek Komenského ulice je uzavřený kvůli pracím na zvýšení bezpečnosti silnice už od 6. dubna a stavební činnost tady potrvá o něco déle, než se předpokládalo. Uzavírka silnice proto byla prodloužena až do 6. června.

Do této doby nezbude řidičům nic jiného, než využívat současné objízdné trasy vedoucí přes okolní obce a města.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5. tun:

Objízdná trasa bude vedena od kruhového výjezdu z obce Častolovice po silnici č. I/11 směr Čestice. V obci Čestice se trasa odklání ze silnice č. I/11 na silnici č. III/3209 a bude pokračovat přes obec Olešnice a dále přes obec Hoděčín do obce Lično. V obci Lično se trasa odklání na silnici č. II/320 směr obec Třebešov, kde se trasa odklání ze silnice č. II/320 na silnici č. III/3211. Objízdná trasa se následně napojí na silnici č. II/321.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny:

Objízdná trasa bude vedena přes kruhový objezd silnice č. I/11 v obci Častolovice kde bude pokračovat po silnici č. I/11 ve směru Kostelec nad Orlicí přes obec Doudleby nad Orlicí do obce Vamberk. Zde na kruhovém objezdu se trasa odklání ze silnice č. I/11 na silnici č. I/14 přes obec Lupenice do obce Rychnov nad Kněžnou, kde bude trasa pokračovat přes obec Lipovka do obce Solnice.