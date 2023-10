Oprava mostu v Dobrušce na silnici I/14 měla skončit 13. října. Silničáři však na mostě stále pracují, a částečná uzavírka se tak prodlouží až do konce října. Provoz je řízený kyvadlově, v tomto týdnu by měla auta začít jezdit po druhé polovině vozovky.

Silničáři již mají na první polovině vozovky mostní závěry osazené a zabetonované a položeny jsou asfaltové vrstvy. | Foto: ŘSD

Částečná uzavírka silnice I/14 v Dobrušce se prodlouží, bude trvat do 31. října, a to z důvodu špatného technického stavu mostu. Vyplývá to z veřejné vyhlášky uveřejněné na úřední desce Královéhradeckého kraje. Uzavírka začala kvůli opravě mostu v půlce srpna, hotovo mělo být 13. října.

Auta ještě neprojedou. Uzavírka silnice kolem opočenského Broumaru se prodlouží

Silničáři již na polovině vozovky položili asfaltové vrstvy. „V Dobrušce na silnici I/14 pokračují práce na opravě mostu. Aktuálně již máme na první polovině vozovky mostní závěry osazené a zabetonované, položeny jsou asfaltové vrstvy. Provoz je veden kyvadlově, tento týden bude převeden na druhou polovinu vozovky,“ sdělilo Ředitelství silnic a dálnic na twitteru.