„Místo toho, aby lidé najeli dvakrát denně tam a zpátky pět až deset kilometrů, po objížďce by to bylo 60 kilometrů. To pro mnohé není únosné, takže budou muset změnit přístup k dennímu režimu. Máme přislíbeno, že do Týniště povede stezka pro pěší a cyklisty a Orlici překlene provizorní lávka. To však není řešení v době, kdy tam budou zaplavené louky, což bývá několikrát ročně,“ podotýká Králová.

Zatímco nyní je cesta ze středu Albrechtic do Týniště dlouhá zhruba dva a půl kilometru a obchodní zóna se supermarkety přibližně 1,5 kilometru, objížďka přes Borohrádek a Čestice bude měřit okolo 18 kilometrů. Pěší a cyklisté by se do sousedního města měli dostat i po dobu stavby, ale při častých záplavách zůstanou Albrechtice zcela odříznuté.

„Pro obyvatele Albrechtic to bude znamenat úplnou změnu životního stylu. Na Týniště jsme tu všichni fixovaní, jsme s ním spojení jako pupeční šňůrou. Máme školu jen pro první stupeň, takže tam mnoho dětí jezdí do školy, je tam i umělecká škola a dům dětí a mládeže, kam chodí na kroužky. Řada obyvatel tam pracuje a jsou zvyklí si zajet si domů na oběd. V Týništi máme také třeba stavební úřad a jezdí se tam i za kulturou,“ popisuje starostka obce Albrechtice nad Orlicí Eva Králová.

V současnosti Albrechtickým vyhovuje blízkost obchodů v Týništi, kam to mají blíže než řada obyvatel z okrajových částí města. Po dobu stavby zřejmě zamíří do 16 kilometrů vzdálených Holic v sousedním Pardubickém kraji.

„Na větší nákupy se bude pravděpodobně jezdit až tam. Myslím si také, že spousta rodičů bude uvažovat o tom, zda neposílat děti do školy do Borohrádku. Vyjednáváme posílení veřejné dopravy, dopravce zřejmě bude muset nasadit větší autobusy a změnit jízdní řády. Víme, že mosty opravu potřebují a není, na co čekat. Budeme se s tím muset naučit žít,“ konstatuje starostka.

Přemostění záplavového území je již dlouho v mizerném stavu stejně jako vozovka, cesta je zároveň úzká.

„Profil silnice se zvedne, aby byly inundační mosty vyšší a netvořily překážku při povodních, trasa se směrem od nás k Týništi v jednom místě mírně odkloní vpravo od současných mostů, aby tam byla mírnější a plynulejší zatáčka. Nový most přes Orlici bude o několik metrů vedle toho současného. Starý se musí nejprve zdemolovat včetně základů,“ říká Králová.

Královéhradecký kraj se již vypořádal s majitelem pozemku stojícím v trase, který se ho nechtěl vzdát, a nyní je ve hře stavební povolení a zahájení stavebních prací v roce 2025.

„Máme požádáno o stavební povolení a předpokládáme, že se začne příští rok na podzim přípravnými pracemi. Hlavní práce by měly začít v roce 2025 a stavba potrvá zhruba dva roky,“ potvrzuje náměstek ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník, podle kterého je teoreticky možné, že termín dostavby bude i kratší.

Ještě před dlouho očekávanou stavbou Královéhradecký kraj připraví objízdnou trasu směrem k silnici číslo 35 vedoucí z Hradce Králové na Moravu.

„Je potřeba opravit úsek z Albrechtic směrem na Vysoké Chvojno a na hranici s Pardubickým krajem,“ uvedl Koutník.

To přijde kraj na více než 50 milionů korun. Náklady na vybudování nové spojnice z Albrechtic do Týniště mělo podle původních odhadů stát necelých 200 milionů korun.

Nyní činí předpokládané náklady 279 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty. Přitom jde o úsek měřící bez několika metrů „jen“ půl kilometru.

„Mosty jsou ve špatném stavu, je potřeba to zrealizovat co nejdříve. Není to dlouhý úsek, ale bude se stavět nový most přes Orlici a estakáda s dalšími mosty. To na tom bude samozřejmě nejnáročnější,“ říká Koutník.

Kromě 72 metrů dlouhého mostu přes Orlici budou na trase dva inundační mosty o délce 33 a 31 metrů a most přes zátopové území řeky Orlice s celkovou délkou přes 140 metrů.

Záměr zasahuje do území evropsky významné lokality Orlice a Labe a patří do soustavy chráněných území Natura 2000. Mostní objekt přes Orlici zasahuje do přírodního parku Orlice. Stavba nenaruší ráz krajiny a nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Projekt je navržen s příznivým estetickým zásahem do okolní krajiny.

Zdroj: Irena Voříšková