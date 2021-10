"Předpokládám, že provoz mohl být obnoven ve čtvrtek 14. října kolem 15. hodiny. Teď se nastříkalo vodorovné dopravní značení, takže pak už bude stavba předána a doprava už by měla jet," informoval ve čtvrtek dopoledne vedoucí stavby Vlastimil Bartoš.

Lidé už tak nebudou odkázáni na objížďky, například z Čestic do centra Kostelce nad Orlicí to je po hlavním tahu necelých 6 kilometrů, při té nejkratší objížďce přes Zdelov auta najela téměř 12 kilometrů.

S kolonami se pak řidiči potýkají už několik týdnů na obchvatu Týniště nad Orlicí. Původní termín dokončení opravy vozovky byl stanoven do 24. října. Vypadá to, že bez omezení tu motoristé projedou dříve. "Už čekáme jen na vodorovné dopravní značení. Měli by to mít nalajnové snad do pátku, ale bude záležet na počasí. Pokud bude pršet, tak až po neděli. Nejzazší termín otevření je tak po neděli," sdělil vedoucí stavby Tomáš Richter.

Uzavřené Třebechovice pod Orebem

Se zdržením je však třeba dál počítat na silnici I/11 u Třebechovic nad Orlicí, kde se rekonstruuje silnice a pracuje se na nové podobě křižovatky, pod silnicí navíc vznikne podchod pro pěší a cyklisty. V dopravní špičce tady kolony dosahují délky i dvou kilometrů a řidiči se tu pořádně načekají. Objet tento, pro mnohé pekelný úsek přes město totiž nejde. Už řadu měsíců je také uzavřené a uzavírka tu skončí do konce října. Stavební práce na silnici I/11 u Třebechovic potrvají i po tomto datu.

V příštím týdnu se na Rychnovsku objeví uzavírky nové. Od 18. října až do 30. listopadu letošního roku se zcela uzavře silnice II/321 přes Domašín u Rychnova nad Kněžnou, a to z důvodu napojení nového obchvatu na stávající komunikaci. Tato uzavírka se dotkne také autobusové dopravy.

Od 18. do 22. října (případně v náhradním termínu od 25. do 29. října) se plánuje také úplná uzavírka silnice III/3171 v úseku od křižovatky se silnicí číslo III/3162 po odbočku na Sklenářku mezi obcemi Kostelcem nad Orlicí a Zdelovem. Důvodem je pokládka živičných vrstev. Motoristé budou muset využít objízdnou trasu.

Nápor dopravy by silnice v Nové Vsi neustála, uzavřela se také

Uzavírky je aktuálně trápí i na jiných místech. "Mám dotaz na uzavírku od Borohrádku směr na Nová Ves směrem na Vysoké Chvojno. Proč tam je zákaz vjezdu, když se tam v lese mezi těmito vesnicemi nic neopravuje ani v Nové Vsi?" ptá se Martin Čihák.

Za opatřením je uzavírka kvůli stavebním pracím v Albrechticích nad Orlicí. "Albrechtice nad Orlicí jsou rozkopané a objízdná trasa je na Borohrádek. A tato objízdná trasa je asi o dva kilometry delší, než kdyby vedla přes Novou Ves. Dá se říct, že všechna auta začala jezdit přes nás. Naše cesta je ale obecní a navíc spadá do kategorie do 3,5 tuny. Cestu přes nás si přitom zkracovaly především nákladní auta. Situace byla natolik neúnosná, že by nám silnici zničily. Náklady na opravu všeho, co se na ní zničí, jdou z obecního rozpočtu. Když jsem se ptal zástupce společnosti, která provádí opravy v Albrechticích, jestli mají nějaké prostředky na opravu objízdných tras, dozvěděl jsem se, že nemají vůbec nic. A naše cesta není stavěná na takový provoz, proto je zavřená. Je mi to líto, ale teď už tam nemůžou ani osobní auta. Jinak to řešit nešlo," vysvětluje starosta Nové Vsi Tomáš Zaňka.