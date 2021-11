Dvaapadesátiletá Hana vyčkává v čekárně jedné z hradeckých ordinací, až na ní vyjde řada. Jak říká, žádné zdravotní potíže nemá, přišla se jen nechat otestovat na covid-19. "Slíbila jsem vnučce, že s ní zajdu do bazénu. Očkovaná nejsem, prodělala jsem covid," vysvětluje s tím, že se očkování chtěla vyhnout.

"Stále k němu nemám plnou důvěru, ale chci se na něj zeptat, doktorka mi do telefonu říkala, že se termíny rychle plní. Za každý antigenní test bych teď musela zaplatit dvojnásobek toho, co stojí vstupné do bazénu, to se mi moc nechce," dodává.

Lidé v posledních měsících mířili kvůli antigenním testům a potvrzení o jejich absolvování i k mobilním týmům, které nabízely tuto možnost také mimo zdravotnická zařízení v řadě měst a obcí. Po zpoplatnění testů se některá ze stanovišť od tohoto měsíce uzavřela.

Například společnost SAFRES Group z České Skalice zajišťovala testování nejen ve svém domovském městě, ale i v Lázních Bělohrad, Albrechticích nad Orlicí, Borohrádku a Dobrušce. "Od 1. listopadu budeme už jen v Dobrušce. Kdo k nám přijde, zaplatí za test 201 korun," upozornila Marie Šamárková ze společnosti SAFRES Group.

Právě do budovy bývalé univerzity v Dobrušce přicházelo na antigenní testy nejvíce zájemců. V sobotu 23. října jich bylo 45, ve středu 27. října dokonce 80 a v sobotu 30. října 67. "Počty se ke konci měsíce mírně zvedly, ale jinak byl zájem na jednotlivých místech dost nárazový, odvíjel se i od akcí, které se v konkrétní termíny konaly. A například středa 27. října byla v Dobrušce hodně vytížená - dorazilo 80 lidí - i proto, že jich hodně odjíždělo na svátek a podzimní prázdniny," uvedla Marie Šamárková.

Po změně nastavených podmínek, kdy si testy musí většina dospělých zaplatit, už prý testovací tým nemá jistotu, že někdo přijde: "Toto riziko jsme ve zvýšené míře už nemohli nést jen my. Městům byla vypočítána a nabídnuta částka, za kterou bychom mohli testování dál nabízet a která by pokryla alespoň základní náklady. Zájem nakonec projevila pouze Dobruška. Ale my to chápeme."

Testovat se zde nadále bude pouze jednou týdně.

Ani v sousedním Opočně se s přerušením antigenního testování nepočítá, to tu vedle odběrů na PCR vyšetření provádí laboratoř na zdejší poliklinice a antigenní test mohli lidé doposud absolvovat jednou týdně i v Kodymově národním domě. "Antigenní testování máme celou dobu a budeme v tom pokračovat," sdělila starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Zájemci o antigenní testování v Opočně získají případné informace v místním turistickém informačním centru.

Dál funguje také odběrové místo společnosti Scimed u hradeckého nádraží. "Testujeme v pracovní dny i v sobotu a neděli. I po zpoplatnění je zájem docela velký. Antigenní test stojí 200 korun a potvrzení 50 korun," sdělila pracovnice odběrového místa.

Kolik lidí se kde v posledních týdnech testovalo (Zdroj: SAFRES Group s.r.o.):

V Dobrušce 45 (23. 10.), 80 (27.10.), 67 (30. 10.)

V České Skalici 44 (23. 10.), 7 (25. 10.), 54 (30. 10.)

V Albrechticích nad Orlicí 4 (25. 10.)

V Borohrádku 23 (25. 10.)​

Kdo má od 1. listopadu antigenní testování zdarma?

- lidé do 18 let

- plně očkovaní a osoby, které mají zahájené očkování

- lidé, kteří se například kvůli zdravotním problémům nemohou nechat očkovat.