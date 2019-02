Dobruška – Počítačové hry, televize a sladké. Aby se děti této trojkombinaci nevěnovaly příliš často, školy je vedou k pohybu. Tedy pokud mají tělocvičnu. Jinak jejich snahy narážejí na nedostatek místa.

Takto se bavili žáci základní školy Pulická na návštěvě v hale u „kolegů“ ze základní školy Františka Kupky. | Foto: ZŠ Pulická

Tak tomu je i v Dobrušce. Žáci základní školy Pulická tu čekají na tělocvičnu již řadu let a vypadá to, že se konečně blýská na lepší časy.

Děti neměly dost místa pro cvičení

Město však bude muset zaplatit několik desítek milionů korun.

„Vyhlásili jsme výběrové řízení na projektanta. Vybrali jsme ho z osmi uchazečů a už se dal do práce," prozrazuje starosta Dobrušky Petr Tojnar.

Podle jeho slov by se mohlo začít stavět už letos na podzim, pokud se neobjeví komplikace.

„Pokud by nastaly, začneme příští rok," podotýká.

Sportovní hala bude sloužit především pro potřeby Základní školy Pulická.

„Jsem jedním z iniciátorů výstavby. Po tělocvičně „pláčeme" už dvacet let," říká Václav Hlavsa, ředitel školy.

Tělocvikáři musí pro žáky vymýšlet různé alternativy, jelikož místo ke cvičení není dostačující.

„Chodíme do fitcentra, na bruslení či na plavání. K dispozici máme malou tělocvičnu, která vznikla při rekonstrukci školy před deseti lety.

Tento prostor je však vhodný především pro tělocvik dětí na prvním stupni a také pro menší kulturní akce," vysvětluje ředitel.

Podle něj se o stavbu haly musely zasadit takřka všechny sportovní spolky ve městě.

Právě z toho důvodu bude hala projektovaná i pro jejich potřeby.

Sportoviště využijí různé spolky

Nové sportoviště by mělo splňovat normy pro halové sporty.

„Bude totiž přístupné i veřejnosti a organizacím," vysvětluje Petr Tojnar.

I kvůli parametrům, které bude hala splňovat, její cenu hrubě odhaduje na 60 milionů korun.

Nová sportovní hala v Dobrušce

Na halu se právě vytváří projektová dokumentace, pokud se neobjeví komplikace, stavět by se mělo začít s příchodem podzimu.



Sportoviště budou využívat především žáci základní školy Pulická, které chybí tělocvična. Večer a odpoledne však bude hala přístupná i veřejnosti. Při jejím projektování má slovo jak vedení města, tak škola, a v neposlední řadě i sportovní organizace.



Ty totiž budou novou tělocvičnu také využívat. Sportoviště proto musí splňovat parametry pro halové sporty.

„Předpokládáme, že po soutěži a výběru dodavatele bude nižší. Měla by se pohybovat mezi 40 až 50 miliony korun," poznamenává starosta.

Možností, jak bude Dobruška stavbu financovat, je hned několik.

Buď bude muset sáhnout do vlastní kapsy a pomoci si úvěrem, na který by podle starosty Petra Tojnara také vyhlásili výběrové řízení, nebo se podaří část nákladů snížit dotací.

Ačkoli se bude Dobruška kvůli stavbě haly možná muset zadlužit, starosta z toho strach nemá.

„Nemám obavu, že by nás úvěr nějak vyčerpal, jelikož se nám již dříve na základě výběrového řízení podařilo získat velmi výhodnou nabídku," prozrazuje. Hala navíc vyroste na pozemcích města, díky čemuž Dobruška ušetří.

Bývalý student výstavbu vítá

Je jasné, že kvůli velké investici možná nebude dostatek peněz na jiné projekty.

Výstavbu haly však obyvatelé Dobrušky přesto většinou vítají.

„Myslím, že je to dobrá věc. Sám hraji fotbal a futsal, takže halu určitě spolu s ostatními hráči využiji," prozrazuje Martin Eimann .

Podle jeho názoru je investice do nového sportovního zařízení rozhodně nezbytná.

Na tělocvik chodili do sokolovny

Názor si prý vytvořil i díky vlastní zkušenosti.

Chodil totiž na základní školu Pulická, pro jejíž potřeby především hala vyroste.

Využívat by ji však mohlo i gymnázium, které Martin Eimann také studoval.

„Vím, jak to s tělocviky na obou školách je.

Museli jsme chodit i patnáct minut dlouhou cestu do sokolovny," vzpomíná bývalý student.

Jenže ani tuto budovu už nemůže škola využívat. „Její stav to nedovoluje a v zimě se tam navíc netopí," podotýká ředitel základní školy Pulická Václav Hlavsa.