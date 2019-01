Rychnovsko - Za dílčím propadem tříkrálové sbírky byly oslabené řady koledníků. Celkově se vybralo více. Počítání výtěžků letošní tříkrálové sbírky trvalo leckde i několik dní, ale nyní jsou již kompletní výsledky dostupné.

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

Při srovnání s loňskem jsou závěry rozporuplné – někde byli koledníci úspěšnější, jinde nikoliv.

Ne vždy to však musí být způsobeno menší štědrostí navštívené domácnosti. I podle pořadatelů je totiž velice důležitý zodpovědný přístup koledníků a jejich snaha nic nevynechat.

Ubyla jedna kasička

Přestože v rajonu rychnovské farní charity se objevila jedna nová obec navíc, kasiček bylo oproti loňsku o jednu méně. Výsledkem pak byl zhruba desetitisícový pokles vybraných prostředků.

K největšímu propadu došlo v Solnici, kde se vloni vybralo více než 37 tisíc korun. Letos to bylo „pouze" 14 tisíc. „Bylo to způsobeno tím, že se vinou organizačních problémů nepodařilo zajistit dostatečný počet koledníků. Místo šesti skupinek tak po městě chodily pouze čtyři. Sbírka ale není soutěž a já doufám, že v příštím roce se to opět zlepší," zhodnotila Eva Šmídová, ředitelka farní charity v Rychnově nad Kněžnou.

Z meziročního srovnání větších sídel vyplývá mírný propad i u Borohrádku a Vamberka. Velmi dobrých výsledků opět dosáhli koledníci například v Kvasinách nebo Skuhrově nad Bělou. K mírnému nárůstu došlo v Rychnově nad Kněžnou, kde se letos poprvé koledovalo i v Nové Vsi. Rychnovská charita celkem vybrala 461 669 Kč.

Nad lepším celkovým výsledkem si tak může mnout ruce farní charita Dobruška. „Stojí za tím hlavně větší důslednost koledníků, kteří se snaží nevynechat ani odlehlejší stavení," okomentovala Jana Poláčková, ředitelka farní charity Dobruška.

Dobruška nejštědřejší

Té se podařilo vybrat o zhruba dvacet tisíc více než vloni, přesně 402 534 Kč. Bylo to hlavně zásluhou koledníků z Opočna, Přepych, Mokrého a Záhornice. Nejvíce prostředků v celém okrese se opět podařilo vybrat v Dobrušce – více než 130 tisíc.

Své peněženky ochotně otevírali také lidé na horách. „Letos jsme vykoledovali rekordních 54 461 korun. Nárůst jsme zaznamenali ve všech obcích, do kterých naši koledníci vyrazili," pochválil si Dominik Malík z farní charity Neratov, která naplnila osm kasiček.

Jak sbírka v okrese dopadla

Rychnov nad Kněžnou 120.803 Kč Dobruška 133.933 Kč

Solnice 13.975 Kč Opočno 53.287 Kč

Skuhrov nad Bělou 24.583 Kč Pohoří 14.182 Kč

Kvasiny 28.407 Kč Podbřezí 17.261 Kč

Vamberk 49.858 Kč Bílý Újezd 15.463 Kč

Záměl 16.747 Kč Val, Chlístov 10.658 Kč

Potštejn 14.415 Kč Semechnice 5.248 Kč

Kostelec nad Orlicí 16.928 Kč Trnov 5.462 Kč

Častolovice 13.056 Kč Houdkovice 4.685 Kč

Voděrady 17.438 Kč Kounov 5.269 Kč

Borohrádek 23.456 Kč Janov 5.719 Kč

Slatina nad Zdobnicí 22.257 Kč Sněžné 4.273 Kč

Deštné v O.h. 9.512 Kč Sedloňov 7.794 Kč

Olešnice v O.h. 6.218 Kč Dobřany 7.306 Kč

Dobré 24.592 Kč Bohdašín 2.530 Kč

Bystré 12.768 Kč Bačetín 5.409 Kč

Ohnišov 10.644 Kč Očelice, Městec 10.476 Kč

Orlické Záhoří 7.836 Kč Vrbice 8.370 Kč

Rokytnice (N. Rybná) 26.984 Kč Černíkovice 22.853 Kč

Bartošovice (Neratov) 19.641 Kč Synkov – Slemeno 9.993 Kč

Přepychy, Mokré, Záhor. 29.845 Kč Lično 12.835 Kč