V kategorii celobarevného formátu A4 zvítězily Libňatovské noviny. Stříbro bral častolovický Zdroj a bronz Červenokostelecký zpravodaj. Mezi zpravodaji formátu A4 s celobarevnou obálkou vyhrál Dobrušský zpravodaj, druhý je Vamberecký zpravodaj a třetí Chlumecké listy. V kategorii formátu A4 míří prvenství do Přepych. Druhé místo získal Zpravodaj občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic. Třetí skončil rokytnický Horský kurýr.

Říká se, co je malé, to je hezké a platí to i pro poslední hodnocenou kategorii zpravodajů, a to periodika tištěná na malý formát A5. Zlatou příčku v této kategorii obsadily Frymburské ozvěny následované Ohnišovským zpravodajem a bronz si vysloužil Syslojed čili synkovsko-slemenský občasník a jedlinský tiež.

Soutěž o nejlepší obecní zpravodaj se letos uskutečnila podruhé. V prvním ročníku v kategorii celobarevný zpravodaj se nejlépe umístily Bělohradské listy. Mezi zpravodaji s barevnou obálkou zvítězil Novobydžovský zpravodaj. Zvláštní cenu za černobílý zpravodaj získaly Lovčice. Poslední vyhlašovanou byla kategorie formátu A5. V ní byl nejúspěšnější Bolehošťský zpravodaj.