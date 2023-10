Tajemnice Opočna Renáta Černá se v oficiálním vyjádření ohradila vůči některým příspěvkům na sociálních sítích. Lidé v nich podle tajemnice šíří dezinformace a poplašné zprávy. Příspěvky se měly týkat toho, že kamery ve městě jsou pouhé atrapy a že došlo k záměně či poškození uren v rekonstruovaném kolumbáriu.

Kolumbárium v Opočně procházelo od letošního jara rekonstrukcí. | Foto: archiv města Opočna

„Vážení spoluobčané našeho města, jako tajemnice Městského úřadu Opočno cítím povinnost vyjádřit se k nedávným příspěvkům na sociálních sítích, hlavně na FB Opočeňáci,“ začíná vyjádření tajemnice Renáty Černé, které je od 24. října uveřejněné na webu města Opočno.

Podle tajemnice města se někteří pisatelé ve zmíněné facebookové skupiny pouští na samotnou hranu zákona, když uveřejňují dezinformace. „Na sociálních sítích bylo zpochybněno fungování kamerového systému města. Padly domněnky, že se jedná o atrapy, a že kamery nejsou funkční,“ uvádí.

Diskuze v tomto duchu se strhla v soukromé facebookové skupině Opočeňáci u příspěvku s fotografií posprejované lavičky vedle zvonice u kostela Panny Marie. „Zvonice je známá tím, že ta kamera tam je jen tak pro parádu,“ píše se v jednom z komentářů.

Černá ve svém vyjádření ujišťuje, že kamerový systém Opočna je funkční: „Jedná se o kamery s vysokým rozlišením a záznamem, takže Policie ČR i Městská policie Dobruška, kteří mají přístup k těmto záznamům, využívají tyto prostředky při své činnosti a objasňování trestných činů či přestupků.“

Další diskuze se podle Černé týkala rekonstrukce kolumbária v urnovém háji. „Nešlo o zcela jednoduchou činnost a o to více jsem ráda, že se vše podařilo zvládnout bez jakýchkoliv problémů. Proto se musím na tomto místě ohradit proti příspěvku, který upozorňuje na možné poškození uren nebo jejich záměnu. Toto považuji za šíření poplašné zprávy, a o to více je to znepokojující, jelikož se jedná o velice citlivou věc,“ podotýká tajemnice.

Renáta Černá může narážet na příspěvek ve facebookové skupině Opočeňáci z 23. října: „Máme ‚nový‘ urnový háj. Sice matka vyfasovala svůj klíček, ale nelze se tam dostat. Bylo jí doporučeno brát s sebou šroubovák. Prý se tím takto dají otevřít všechna dvířka od všech domků na urny.“ A v jednom z komentářů pod tímto příspěvkem se píše: „Ještě bych dodala že už jsem slyšela i o poškozených, nebo zaměněných urnách. Tak ještě zkontrolovat štítky nebožtíků asi…“

Podle tajemnice však jediný případ, který matrikářky v souvislosti s urnami řešily, byl způsobený omylem majitelky: „Majitelka uren, která upozornila na možnou záměnu, si špatně urny prohlédla a přehlédla jména na urnách. Vše bylo z naší strany správně a ze strany majitelky uren došlo k omluvě,“ vysvětluje.

Tajemnice zvažuje své další kroky, nevylučuje ani podání podnětu policii. „Ostatky našich blízkých jsou pro každého z nás nedotknutelné a takové zprávy znepokojí všechny, kterých by se toto mohlo dotknout. Proto v tomto případě zvažuji podání podnětu přestupkové komisi, případně Policii ČR. Každý je zodpovědný za to, co řekne či uveřejní, a o to více na sociálních sítích, které mají celospolečenský dosah. A to by si měl každý včas uvědomit, než nějakou zprávu napíše a zveřejní. A samozřejmě si musí nést případné následky,“ uvádí ve svém vyjádření.

K rekonstrukci kolumbária tajemnice dodává, že všechna dvířka v kolumbáriu budou před předáním dokončeného díla dodavatelem překontrolovány a předány jako plně funkční.

V závěru svého vyjádření děkuje všem, kteří se zajímají o veřejné dění ve městě. „Není ale přijatelné, aby někdo šířil mezi lidmi lži, pomluvy a poplašné zprávy. Takové chování nechci a nebudu tolerovat a budu využívat všech zákonných prostředků, jak se tomuto bránit. Obávám se, že se někteří členové naší společnosti dostávají na cestu, na které si dovolují vše, co je napadne. Domnívají se, že jde o demokracii, ale to se velice mýlí. I demokracie má svá pravidla a zákony, a ty se musí dodržovat,“ uzavírá tajemnice.