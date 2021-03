Velká část škol považuje návrh Andreje Babiše (ANO) za nesystémový a populistický. Premiér navrhl, aby se maturitní vysvědčení vytvořilo z průměru známek za celé studium. Argumentoval přitom stovkami emailů od studentů. Jeden takový poslal politikům student hradecké obchodní akademie Jan Horák. Současnou situaci v něm popisuje jako nesnesitelnou. „Sám na sobě začínám pozorovat silnou psychickou nepohodu a únavu, která vyplývá z bezvýchodné situace, sociální izolace a především nejistoty, která nás celý rok provází. Časově je velmi náročné stihnout to, co by se probralo během klasických hodin ve škole,“ napsal Babišovi Horák. Právě udělení maturit podle průměrů premiérovi navrhl. „Myslím si, že na vysoké škole se nemá šanci udržet člověk, který nemá ucelené středoškolské učivo, z toho důvodu nepovažuji ulehčení maturitní zkoušky za problém,“ dodal Horák. Podobně vnímá situaci i Christine Havranová. „Věřím, že maturanty později vytříbí sám život či vysoká škola,“ říká studentka hradecké hotelovky.

Od studentů ale zaznívají i opačné názory. „Myslím, že bychom ji měli dělat všichni. Pokud se zruší tak nám bude stále připomínáno, že jsme ti, co i přes hromadu volného času, nemuseli maturovat,“ argumentuje studentka broumovského gymnázia Radka Müllerová. Podobné obavy má i její spolužačka. „Bojím se i toho, že v budoucnu bychom byli terčem posměchu. Vnímám to i tak, že si tím chce pan Babiš trochu nahnat mladé voliče,“ myslí si Tereza Vodochodská.

Jestli ke zrušení maturit opravdu dojde, zdaleka není jasné. Ředitel hradeckého Gymnázia J.K. Tyla proto vyzývá studenty, aby v přípravě na maturitní zkoušku zatím nepolevili. „Všechno se ještě může v čase měnit, třeba maturity ještě budou,“ říká Matěj Ondřej Havel s odkazem na časté změny ve vládních opatřeních. Sám by byl radši, kdyby ke zrušení maturit nedošlo. „Maturanti budou připraveni navzdory distanční výuce. Většinou mají u maturity lepší výsledky než během studia, je to povšechně uspokojivé zakončení studia na střední škole. Zkouška dospělosti. Mrzelo by mě, kdyby o to letos přišli,“ vysvětluje Havel, podle kterého jsou obavy z toho, že by letos úspěšnost maturantů rapidně klesla, liché.

Návrh Babiše naopak podpořil náměstek hejtmana pro školství Arnošt Štěpánek (Piráti). Ten by maturitu v nynější podobě rád zrušil i do budoucna. „Nemyslím si, že v této podobě „nesmyslné biflovací zkoušky“ je k něčemu dobrá. Kéž by naše školství pochopilo, že tudy cesty opravdu nevede,“ uvedl.