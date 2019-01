Rychnovsko - „Starostování je práce, práce, práce a hlavně nevděčná,“ říká o úřadu hlavy města jednička za ČSSD v Týništi n. O. Vladimíra Lesenská.

Ačkoliv až do 16. srpna mají všechny kandidující subjekty možnost upravovat podoby svých kandidátek, lídři zejména velkých politických stran se nebojí oficiálně vyjádřit.

Opočno o svých kandidátech mlčí

Správní odbor Městského úřadu v Opočně, kam měly být všechny kandidátky v úterý dodány, odmítl podat nejen informace o kontaktech na zmocněnce všech kandidujících subjektů, ale i jejich seznam. Deníku se podařilo kontaktovat stávajícího starostu Štěpána Jelínka, který potvrdil, že je lídrem kandidátky za Nezávislé kandidáty Opočna. „Nevnímám to jako konkurenční boj, mělo by nám všem jít především o město,“ uvedl dále Jelínek, který zastává funkci od roku 2006, kdy vystřídal svého otce Aleše Jelínka.



Novou tváří v komunální politice Opočna je Jan Rabenseifner, známý v poslední době především jako zástupce občanů, kteří podepsali petici za zachování stávajícího rozsahu zdravotnické péče v Opočně. Rabenseifner se objeví jako číslo jedna na kandidátní listině TOP 09. „Chceme dělat novou politiku a hlavně informovat občany. Zveřejňovat rozpočty, plány města apod., aby se o všem vědělo,“ komentoval stručně cíle strany Rabenseifner, jenž se podle svých slov nebude bát ujmout křesla starosty v případě, že strana v podzimních volbách uspěje.



Další informace o kandidujících stranách a sdruženích v Opočně dosud nejsou oficiálně známy.

V Týništi kandiduje devět subjektů

Jak potvrdil tajemník správního odboru v Týništi nad Orlicí Bohuslav Forejtek, na úřadě se sešly kandidátky za devět politických subjektů, jimiž jsou ČSSD, KDU–ČSL, ODS, KSČM, Strana zelených, TOP 09, Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Evropští demokraté, SNK Tělovýchova a sport pro město a Nezávislé sdružení Nové Týniště.



Současný starosta města Jaroslav Matička figuruje opět na seznamu občanských demokratů a na otázku, proč volit právě jeho mj. zdůraznil, že v Týništi se nepěstuje korupce: „Držíme takříkajíc čistou linii, nikomu se tu nestraní.“



Jakousi „celebritou“ v komunální politice Týniště nad Orlicí je přední kandidátka za ČSSD Vladimíra Lesenská, která v současné době zastává rovněž funkci poslankyně v Parlamentu České republiky. „Dobrý starosta by měl především stát nohama na zemi a uvědomit si, že je to práce, práce, práce a hlavně nevděčná. Protože polovina lidí vás za to, co děláte, chce praštit po hlavě,“ sdělila se smíchem Vladimíra Lesenská, která však dále uvedla, že na možnost starostování v Týništi ještě detailněji nepomýšlela. „Především, v Týništi nemáme ani tolik zastupitelů, aby takováhle situace nastala. Uvidíme.“

Další veřejně známou postavou je Libor Koldinský, předseda Spolku přátel města Týniště a zároveň lídr kandidátky TOP 09. Pro město se angažuje řadu let především v oblasti kultury. V hovoru na téma křesla starosty je však i podle svých slov opatrný: „Řekl bych to takto: Pokud mi bude dána důvěra, tak se té funkci vyhýbat nebudu. Nebojím se zhostit veřejné funkce a pracovat dál pro město, ale to místo v žádném případě nemusí být zdaleka nejvyšší.“

Kampaně vypuknou po prázdninách

Úkonů, které je třeba do voleb provést, je ještě mnoho. Odstranit případné vady v podobě kandidátek, registrovat kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu, stanovit počty a obsazení volebních komisí aj. Datum voleb je pak stanoveno na 15. a 16. října. Jak shodně uvedli představitelé většiny stran, své kampaně zahájí až po letních prázdninách.

Kateřina Řehořová