Město je s nimi v kontaktu a je navázáno na různé typy pomoci, a to i na Oblastní charitu v Rychnově nad Kněžnou.

„Každé úterý a čtvrtek máme pro Ukrajince závoz před rychnovskou charitu pro čerstvé pečivo, ale i jiné potraviny, hygienické potřeby, nasměrovali jsme je na sociální šatník v Rychnově nad Kněžnou, do Hradce Králové do ZVÚ pro oblečení, jsme v kontaktu s potravinovou bankou a s MAS domlouváme pro tyto lidi výuku češtiny. MAS by sehnala peníze na lektorku, kterou už máme zajištěnou z Kostelce nad Orlicí, původem je Ukrajinka,“ prozrazuje dále starosta.

První schůzka zájemců o kurz se uskuteční ve středu 30. března: . „Výuka bude zdarma, jednou až dvakrát týdně v našich prostorách – v Klubu důchodců. Tuto možnost budou moci využít i ukrajinští uprchlíci ubytovaní v Čermné na Orlicí nebo ve Žďáru nad Orlicí. Tato lektorka pak bude jezdit i do školy, kde v současné době máme šest dětí a bude je také učit.“ doplňuje Martin Moravec.