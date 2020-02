„Kvůli dešti a nedostatečné vrstvy přírodního sněhu jsme odstavili z provozu vlek Tatrapoma. Ze stejného důvodu již nelze prohlásit za sjízdné běžecké trasy. V obou případech budeme čekat na pomoc přírody a budeme věřit, že obojí bude brzy otevřeno,“ uvedl v pondělí Jan Duffek ze Skiareálu Říčky v Orlických horách.

V úterý se už vývoj počasí naštěstí přiklonil k zimnímu nádechu. „Dešťové přeháňky přešly do sněhových a to je pro provoz střediska velmi očekávaná a radostná zpráva. Otevřeny máme všechny sjezdové tratě. Běžecké trasy odpovídaji klimatickým podmínkám posledních dní a nejsou souvisle sjízdné,“ doplnil Jan Duffek.

Věří, že nejhorší mají za sebou

Nemilosrdná obleva minulých dní dala zabrat i lyžařskému areálu v Deštném v Orlických horách, kde ale stále drží otevřené sjezdovky Závodní, Sportovní, Marta, propojovací louky i snowpark. V provozu jsou i obě hřiště lyžařské školy. Zdejší vlekaři věří, že nejhorší mají za sebou, a konečně budou moci spustit sněžná děla a rychle opravit slabší místa. Právě kvůli zasněžování Sportovní sjezdovky bude večerní lyžování na této trati obnoveno s největší pravděpodobností v pátek.

Na hřebenech Krkonoš napadlo 20 cm sněhu

Od poloviny týdne by se mohlo dostavit zimní počasí, které do horských středisek přinese očekávaný mráz a sníh. Náskok mají hřebeny Krkonoš, kde napadlo od pondělí do úterý asi 20 centimetrů sněhu. Silný vítr v úterý zastavil horní úsek lanovky na Sněžku a v Peci pod Sněžkou vyřadil z provozu lanovku na Hnědý vrch a vleky U Lesa a Klondike. Kromě Krkonoš pokryl čerstvý sníh i hřebeny v Orlických horách, kde napadlo pět centimetrů mokrého sněhu.

I přes nepřízeň počasí je stále v provozu Ski areál Máchovka v Nové Pace, i když tu a tam jsou na trati vyjetá místa. Sněhová pokrývka se pohybuje od 10 do 30 centimetrů. Provozovatelé doufají a věří, že se počasí umoudří a ochladí se natolik, aby mohli necelý kilometr sjezdovky více zasněžit.

Na Náchodsku jen jedna sjezdovka

Jedinou možnost zalyžovat si na Náchodsku nabízí Skiareál Kamenec v Teplicích nad Metují. Jak včera prozrazoval záběr místní webkamery i zde netrpělivě očekávají minusové teploty, aby se mohlo začít zasněžovat. „Počítáme s avizovaným ochlazením a ze středy na čtvrtek chceme zasněžovat. Věříme, že nám zásoby sněhu vydrží až do jarních prázdnin, které jsou na Náchodsku až v posledním březnovém termínu,“ je optimista správce areálu Tomáš Moravec. Ostatní sjezdovky na Náchodsku vymožeností umělého zasněžování nedisponují a šance na spuštění vleku momentálně příliš velké nejsou. Například na Novém Hrádku je připraveno přiložit ruku k dílu na šest desítek dobrovolníků. Správce areálu se ale už smiřuje s variantou, že letos se zde lyžařský vlek nerozjede. To v Petříkovicích na Trutnovsku se po dvoudenní pauze vlek rozjede už ve středu.

Jiří Řezník