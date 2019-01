Rychnovsko – Ski areál Jadrná, který mohl fungovat již několik let, a suchý poldr v Mělčanech jsou jen dvě nesplněné vize, ke kterým se upínají naděje mnohých obyvatel okresu.

Rozhodně však existují i další problémy, na jejichž řešení mnozí marně čekají. Například přeložka, která by ulehčila obyvatelům kosteleckého sídliště U Váhy. Po ní místní toužebně volají již několik let. Stavět se ale v nejbližší době nebude. Místní se tedy musí smířit s tím, že jim před okny po silnici z dlažebních kostek, která se rozpadá, budou sjíždět dennodenně kamiony dál.

NESPLNĚNÁ PŘÁNÍSki areál JadrnáOrlické Záhoří se již několik let snaží postavit ski areál, který by místním lidem dal práci a přilákal turisty. Zatím jsou tyto snahy marné. Obec dokonce mohla získat dotaci, nyní už je pozdě a pokud se stavbě dojde, tak ji bude muset zaplatit sama. Areál by měl stát zhruba sto padesát milionů korun. Problémy se stavbou začaly kvůli stížnostem Jana Židlického, velkého odpůrci areálu.

MělčanyO suchý poldr usilují například České Meziříčí, Pohoří a samozřejmě i Mělčany. Zatím marně – už šestnáwct let. Od povodní, které v roce 1998 pustošily obce v regionu. Poldr byl měl být navržen tak, aby zadržel stoletou vodu, z nádrže by pak vytékalo takové množství vody, které by koryta hravě zvládla. Mělčany ale nejsou jedinou lokalitou spadající pod Dobrušku, která je ohrožena povodněmi. Další z nich jsou například Pulice.

Neměnící se situace panuje také v Českém Meziříčí. Dům hrůzy s velkou skládkou a jeho obyvatelé, kteří nehodlají na svém chování nic měnit, nejspíš budou obec trápit dál. V minulosti se tu například rozšířila žloutenka typu A.



Dopravní situace v některých městech je opravdu velmi palčivou otázkou. Zdá se, že někde by se již brzy mohlo začít stavět. Týká se to například Opočna nebo Doudleb nad Orlicí.

Zlepšení stavu vozovek by si přáli obyvatelé obcí, které leží v odlehlejších částech okresu. Na silnice druhé a především třetí třídy se však dostane zřídkakdy.

Je jasné, že vyřešení všech těchto problémů příští rok nepřinese. Minimálně v Orlickém Záhoří by k tomu však mohlo dojít. Ski areál Jadrná tu možná postaví Poláci, pokud se to konečně nepovede samotné obci.