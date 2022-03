V důsledku aktuální situace na Ukrajině se společnost ŠKODA AUTO potýká s kritickým nedostatkem dodávek dílů od několika lokálních dodavatelů, což má dopad na výrobu. Už počínaje tímto týdnem byla nucena omezit výrobu modelu ENYAQ iV. Ten se však nevyrábí na východě Čech. Odborníci automobilky nyní usilovně hledají dostupné alternativy, které by napomohly zabránit nepříznivým dopadům na produkci.

Výroba vozů značky ŠKODA je v ukrajinském závodě Solomonovo aktuálně pozastavena a s ohledem na aktuální vývoj firma očekává propad prodejů na Ukrajině i v Rusku.

Do Ruska pohlíží Škoda Auto s obavami. Má tam odbytiště i výrobny

"Doufáme v rychlé zastavení válečných aktivit a brzký návrat k diplomacii založené na mezinárodním právu. Máme obavy o obyvatele Ukrajiny, především pak o rodiny našich více než 600 ukrajinských kolegů v České republice a celý tým společnosti Eurocar v ukrajinském závodě v Solomonovu a v centrále v Kyjevě. V těchto těžkých dnech s nimi soucítíme. Zároveň myslíme na naše kolegy ze společnosti Volkswagen Group Rus, jejichž situace je rovněž vážná," uvedla mluvčí Škoda Auto Simona Havlíková.

Koncern Volkswagen včetně všech svých značek se rozhodl věnovat jeden milion eur Organizaci pro pomoc uprchlíkům při OSN a na tomto daru se podílí i společnost Škoda Auto. Ta se společně se svým sociálním partnerem dohodla nad rámec této podpory na další pomoci. Organizaci Člověk v tísni daruje 10 milion korun a Odbory KOVO MB podpoří sbírku města Mladá Boleslav jedním milionem korun. Zároveň budou probíhat další sbírkové aktivity na straně odborové organizace. Uprchlíkům budou poskytnuty ubytovací kapacity v rekreačních zařízeních v majetku Odborů KOVO MB či budou nabídnuta místa na dětských táborech pro děti uprchlíků.

Na podporu přicházejících uprchlíků

"Zároveň budou probíhat aktivity na podporu místních městských samospráv v Rychnově nad Kněžnou a ve Vrchlabí společně s organizacemi Odbory KOVO Kvasiny a Odbory KOVO Vrchlabí. V případě potřeby pomůžeme každému našemu ukrajinskému zaměstnanci vybudovat v České republice prostředí pro bezpečný život jeho rodiny. Konkrétně poskytneme podporu při vyřizování víz, ubytování, jazykových kurzů, zdravotní péče, integrace, vzdělávání a v ideálním případě i zaměstnání. Oceňujeme, že se na přijetí ukrajinských uprchlíků připravují naše partnerská města Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou a Vrchlabí. Na pokrytí jejich dodatečných nákladů nyní poskytne ŠKODA AUTO finanční příspěvek ve výši 1 milionu korun pro Mladou Boleslav a po půl milionu korun pro Rychnov na Kněžnou a pro Vrchlabí," informovala dále mluvčí automobilky.

Města na Rychnovsku jsou připravena uprchlíkům poskytnout útočiště

Společnost vyzývá své zaměstnance k účasti na materiálních a finančních sbírkách, která organizují partnerská města Mladá Boleslav a Rychnov nad Kněžnou. Finanční sbírku vyhlášenou městem Mladá Boleslav pro nemocnici v ukrajinském partnerském městě Tiačiv Škodovka podpoří jedním milionem korun a stejnou částku přidají odbory KOVO MB. Škoda Logistika se pak bude podílet na přepravě darovaných věcí, a podpoří české humanitární organizace v jejich činnosti poskytnutím automobilů.

"Lidskost je jednou z našich klíčových firemních hodnot. Nyní nastal ten správný čas se touto hodnotou také řídit. A právě proto vyzýváme zaměstnance, aby společně se ŠKODA AUTO přispěli a podpořili ty, kteří naši pomoc potřebují," dodává Simona Havlíková.

I v Rychnově pracují ukrajinští lékaři a zdravotní sestry

Dění na Ukrajině patří k silným tématům i pro rychnovskou nemocnici.

"Máme 17 pracovníků z Ukrajiny, z toho je šest lékařů a devět zdravotních sester. Pomoc jsme nabídli v podstatě ve čtvrtek po začátku útoku. Hned v pátek jsem se s nimi sešel, abychom si řekli, co pro ně můžeme udělat. Vyjádřili určité prosby, přání a my připravili ubytovací kapacity v naší ubytovně. Jedná se o bydlení pro jejich rodinné příslušníky, protože oni se nechtějí vrátit na Ukrajinu a zapojit se do konfliktu, nevychází jim to jako nejlepší způsob pomoci. Věří, že mohou pomoci jinak. Nyní mají spíš obavu o své blízké, kteří na Ukrajině jsou. My toto respektujeme a připravujeme tady pro ně zázemí, aby sem mohli přijet. Samozřejmě to děláme ve spolupráci s městem Rychnov nad Kněžnou," vysvětluje Luboš Mottl, ředitel rychnovské nemocnice.

Ta je v případě potřeby připravena postarat se i o raněné, stejně jako ostatní nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Koncert pro Ukrajinu bude znít i na rychnovském náměstí

Právě chirurg rychnovské nemocnice Maksym Stanyka, který pochází z Ukrajiny, se stal tváří velké sbírky humanitární pomoci, v níž spojily své síly Rychnov nad Kněžnou, Kostelec Nad Orlicí, Týniště nad Orlicí a Dobruška. Seznam položek, kterými do ní lidé mohli přispívat, konzultoval přímo s primářem chersonské nemocnice na Ukrajině.

"Maksym Stanyka se spojil přímo s ukrajinskou stranou, sbírka tak má statut humanitární pomoci. Vznikla spontánně a měla obrovský ohlas. Kamiony, které ji budou převážet, jsou dokonce čtyři a dnes by měly odjíždět," uvedl Luboš Mottl v úterý dopoledne.