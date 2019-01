Opočno – Spolupráce mezi uměleckými školami není nic výjimečného, většinou však nepřekročí rámec regionu.

Učitelé příčné flétny z celé republiky míří do kostelíku | Foto: Archiv

Páteční koncert v Opočně se tak stává unikátní záležitostí, těleso Magistři sdružuje učitele příčných fléten z téměř dvaceti ZUŠ celé republiky. Někteří přijedou z pořádné dálky, nejvíc z ruky to mají hudebníci z Českých Budějovic. Do Opočna se prý těší ti blízcí i vzdálení, jejich společný koncert začne v 17 hodin v Mariánském kostelíku.



Dát dohromady společný program při tak velkých vzdálenostech mezi účastníky není jednoduché. Učitelé se scházeli tři roky, výsledkem je nastudování mnoha skladeb na vysoké úrovni. „Na začátku byl seminář, tenkrát jsme ještě netušili, že z toho vznikne flétnový komorní soubor Magistři. Je to především díky lektorce seminářů, naší přední flétnistce Magdaleně Bílkové Tůmové, která je laureátkou Pražského jara. Vedla nás úžasným způsobem, výběr notového materiálu byl fantastický. Soubor vznikl spontánně, z prosté radosti z hraní,“ vzpomíná na vznik souboru Jarmila Čechová z opočenské ZUŠ. Nyní má soubor nastudováno na tři sta titulů, které interpretuje na koncertech po republice. A s úspěchem. Vysokou úroveň dokazuje i to, že po Opočně následuje Litomyšl, kde jsou diváci díky každoročnímu festivalu zvyklí na vysokou kvalitu, v plánu na letošek nechybí ani Praha.



A budoucnost souboru? Tříletý seminář, který pořádal Národní institut dalšího vzdělávání v Hradci, letos končí. Ale soubor prý bude pokračovat. Nejen kvůli radosti z hraní, ale i kvůli úrovni, které dosáhl. V pátek se o ní přesvědčí posluchači v Opočně, na programu jsou skladatelé od 16. století až po současné.

(dm)