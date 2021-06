Tornádo na jižní Moravě mělo devastující sílu. Mnohem slabší bylo zaznamenáno v červnu 2005 mezi Podbřezím a Bílým Újezdem na Rychnovsku. Žádné škody tehdy zaznamenány nebyly.

U Dobrušky se tornádo prohnalo v červnu před 16 lety, beze škod | Foto: Klára Kavanová/tornada-cz.cz

"Kolem 15.30 jsem se vracel domu, směrem od Dobrušky. Při výjezdu z Chábor jsem uviděl nad polem a lesem za zmiňovanou obcí jakýsi trychtýř z mraku. Ještě jsem si pomyslel, že ten mrak vypadá jako tornádo. Ale byl to jenom trychtýř bez nohy… Asi za 5 minut jsem byl doma v Podbřezí. Venku mezitím začal silný déšť. S manželkou jsme byli na balkóně a sledovali přívaly vody, když jsme uviděli ten úkaz, troufám si říct jako laik, že regulérní tornádo. I když malé. Větrný vir se dotýkal země. Jezdil po poli a vysával zpět vodu do asi desetimetrové výše. I z té vzdálenosti asi 1 kilometru, ze které manželka fotila, to bylo naprosto zřejmé. Cela událost trvala mezi 5 až 10 minutami, potom jako by se noha tornáda šroubovitým pohybem zatáhla do trychtýře. Potom následovalo ještě několik malých vysunuti, ale již nedosahovalo k zemi a bylo slabší," popsal událost Václav Kavan.