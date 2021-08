„V důsledku intenzivních přívalových dešťů došlo na silnici k sesuvu půdy, což vytvořilo kráter o hloubce asi pěti metrů. Jeho vzdálenost od silnice je asi dva a půl metru s tím, že geotechnik určil vysokou pravděpodobnost dalšího neřízeného sesuvu zeminy. Tento sesun by mohl významně ohrozit bezpečnost, a proto jsme přistoupili k uzavření silnice,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Zdejší silnice je velmi vytížená, a proto dojde k provizornímu řešení v podobě jednosměrné komunikace. Do té doby budou zavedeny objízdné trasy.

„Příkop na druhé straně od propadliny se zasype a vytvoří se provizorní komunikace v délce asi 80 metrů. Úplná uzavírka komunikace proto bude maximálně do příštího týdne do pátku. Rádi bychom to ale urychlili,“ doplnil náměstek.

Škody po bouřkách jsou hlavně v Ústí nad Orlicí:

V místě, kde došlo k sesuvu, bylo před 40 lety těžební místo. „Bohužel zpětně nezjistíme, jestli bylo zajištěno tak, jak mělo,“ uvedl Kortyš. Až do hloubky osmnácti metrů jsou navíc na místě štěrkopísky, které jsou značně nestabilní. „Intenzivní deště už půda nestíhala vsáknout a několik kubíků půdy odcestovalo pryč,“ podotknul Kortyš.

Na místě proběhlo místní šetření, kterého se účastnili zástupci Silničního správního úřadu, správce komunikace, zástupci obce Běstovice, geotechnik, dopravní policie a vlastník přilehlého pozemku společně s nájemcem. Sanace sesuvu bude předmětem dalšího projednávání především s vlastníkem pozemku.