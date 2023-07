Už tuto sobotu 8. července se v Týništi nad Orlicí uskuteční 8. ročník Charitativního běhu týnišťskými pralesy. Charitativní běh bude věnován tentokrát malé Leontýnce, která se pere hned s několika těžkými zdravotními problémy.

Z charitativního Běhu týnišťskými pralesy. | Foto: archiv pořadatelů

Čtyřletá Leontýka z Rychnovska se pere s osudem, bojuje s Hypotonií (nízkým napětím svalů), závažným epileptickým onemocněním - Westovým syndromem, mentální retardací a navíc i s těžkou zrakovou vadou. Pomoci jí a její rodině se rozhodli organizátoři letošního, již osmého ročníku Charitativního běhu týnišťskými pralesy ze spolku Běžíme.cz, kteří ji chtějí výtěžek z této akce věnovat.

„Charitativní běžecký závod se koná v krásné týnišťské přírodě, kde převažuje běh po zpevněné lesní cestě, místy asfalt. Všechny tratě jsou vhodné jak pro začínající běžce, tak i pro zkušené profesionály. Převýšení na jednotlivých tratích je minimální, žádné úporné kopce vás tedy nečekají,“ vzkazují všem, kteří se běhu chtějí zúčastnit.

„Pokud nejste běžci nebo sportovci, nevadí. Pokud byste chtěli pomoci i bez účasti na závodu, můžete. Vytvořili jsme QR kód, který když naskenujete, odkáže Vás na transparentní účet spolku Běžíme.cz a stačí poslat jakýkoli peníz. Všechny prostředky darujeme společně s veškerou podporou z akce samotné,“ doplňují.

O Vánocích běželi pro Páťu z Deštného a přispěli mu více než 80 tisíci korunami

Děti do 15 let, u nichž je nutná registrace, mají startovné zdarma, u rodinného běhu je příspěvek dobrovolný a startovné hlavního závodu je 199 korun (pro běžce registrované do 7. června), 249 korun (pro registrované do 5. července) nebo 300 korun pro účastníky, kteří se zaregistrují až na místě (v omezeném množství).

Běžci se sejdou 8. července v tělocvičně U Dubu v Družstevní ulici. Připraveny jsou tratě různé délky až do 21 kilometrů. Registrace se v den závodu otevře v 8 hodin ráno. Rodinný běh na 3 kilometry odstartuje v 9.15, Běh týnišťskými pralesy v 10 hodin.

Loni se běželo pro Tomáška Fialu, chlapečka, který trpí Spinální Muskulární Atrofií II. typu. Pro Tomáška a jeho rodinu vynesl 7. ročník akce 27 500 korun.