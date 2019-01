Týniště nad Orlicí – Mírná komplikace se objevila při rekonstrukci místního kulturního centra. Ačkoli zatím práce běží podle plánu, možná je pozdrží škůdce – dřevokazní paraziti.Objevili se v krovu a stropním podhledu. „Budeme do těchto míst muset provést větší zásah, než se původně předpokládalo," prozrazuje vedoucí odboru správy majetku města Zdeněk Hejna.

Kulturní dům v Týništi - ilustrační foto | Foto: Architekti.in

Jisté je, že situace bude potřebovat nějaké řešení. Jaké však bude, musí nejprve rozhodnout zastupitelé Týniště.

„Budeme hledat shodu města a dodavatelské firmy v názoru na tyto úpravy," podotýká. Zastupitelé sice už o variantách hovořili, zatím se však nedohodli.

„Nechci proto specifikovat, jaké cesty jsou v jednání. Počkáme na jejich rozhodnutí," poznamenává Zdeněk Hejna.

I přes tuto skutečnost však prozradil zajímavé informace. Jednou z nich je i fakt, že ačkoli je dřevo napadené, v současných měsících je nemohou nijak ošetřit.

„Na hledání nejlepšího řešení je proto dostatek času. Postřiky a nátěry, které by parazita zahubily, se mohou aplikovat až v momentě, kdy budou teploty stabilní," vysvětluje. Ve hře je tedy částečná výměna krovu a podhledu.

Komplikace se škůdcem městu rozhodně radost nedělají. Projekt by se mohl prodražit a také zdržet.

„Právě zdržení nám dělá největší starosti. Je jasné, že peníze hrají velmi důležitou roli, ale hlavní je dodržení termínu," prozrazuje Zdeněk Hejna. Zastupitelé proto musí najít kompromis mezi financemi a časem.

Za komplikace může stáří budovy

Podle vedoucího kulturního centra Libora Stolína se dalo očekávat, že se nějaké komplikace vyskytnou. Budova „kulturáku" je totiž velmi stará.„Povětšinou platí, že když se do starého objektu jednou takzvaně „kopne", objeví se i problémy, které se dopředu daly jen těžko odhadnout," míní.

S tím souhlasí také Zdeněk Hejna, který podotýká, že dům se skládá ze čtyř částí, které byly postaveny v různých obdobích. „Většina prostorů kulturního centra pochází ze začátku devatenáctého století," popisuje.

Navzdory tomu, že se v krovech a stropních podhledech rekonstruovaného týnišťského kulturního centra objevil dřevokazný parazit, oprava běží podle časového plánu.

„Nejsme ve skluzu. Firma na objektu pracuje stále, přestávku znamenaly jen vánoční svátky," poznamenává Zdeněk Hejna, vedoucí odboru správy nemovitostí týnišťského úřadu.

Podle něj se na stavbě bude pokračovat již v pondělí. Parazit proto práce zatím nekomplikuje.

Rekonstrukce byla podle vedení města nezbytná. Jednapadesátimilionová investice však v Týništi na čas zastaví jiné projekty.

Což bylo předmětem několika nesouhlasných reakcí. Častým argumentem odpůrců opravy je skutečnost, že Týniště bude rekonstrukci platit z vlastní kapsy a ani nezískalo žádnou dotaci.

Podle starosty Jaroslava Matičky nebylo odkud. Pokud by ji prý dostat mohli, ale nepovedlo by se to, bral by situaci jako selhání. „Pak by byly na místě výtky. Takhle se to však neodehrálo," vysvětlil již dříve .

Týniště se tedy musí uskromnit. Podle starosty se šetřilo loni a předloni a „hubený" bude i letošek. „Jsem si vědom, že je potřeba investovat do řady věcí, teď na to však nezbude," říká.

Rekonstrukci vedení města obhajuje z několika důvodů. Chyběl tu například sál a kulturní centrum nesplňovalo potřebná stavební a bezpečnostní kritéria.

„Netrvalo by to dlouho a budova by nám mohla spadnout na hlavu. Propadaly se podlahy a nechtěli nám udělat revize. Stav divadla byl naprosto nevyhovující," popsal Libor Stolín.