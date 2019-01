Týniště se pustilo do mnoha změn. Inspirují se anketou na veřejných sítích

Týniště nad Orlicí – Anketa se starostkou města na veřejných sítích ukázala, co by chtěli místní v Týništi změnit. Průzkum se konal už v loňském roce, některá přání lidí radnice hned vyplnila, další zařadila do rozpočtu pro rok 2016 nebo s nimi počítá v příštích letech.

Týniště nad Orlicí - ilustrační fotografie | Foto: Zdroj redakce

A co si mladí lidé v Týništi přejí? V prvé řadě by si zdejší obyvatelé ve městě představovali například lepší volnočasové vyžití, chybí jim ale i letní kino a uvítali by také altánek s posezením v parku. Toho se dočkají díky revitalizaci městského parku, která se začne realizovat už v letošním roce. Místním ve městě chybí bazén a sauna, zaplavat si zatím mohou v Hradci Králové, Rychnově nebo Dobrušce. Rodiče by si také přáli, aby v Týništi do budoucna fungovala soukromá školka na hlídání dětí.

Autor: Stanislava Preclíková