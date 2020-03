"Když nechystáme věci na přehlídku, spousta klientek se mě ptala, jestli bychom neušily roušky. Šly jsme do toho, já, dvě moje dcery a švagrová. Jedna stříhá, druhá žehlí, šijeme a mimo jiné zvedáme telefony, protože neustále někdo volá," tvrdí majitelka krejčovského salonu Jana Součková.

"Připadalo mi to jako ta nejlepší věc. Dělám vlastně to, co umím, vyplynulo to logicky ze situace," říká Jana Součková.

Zájem je velký. A tak ona i její spolupracovnice mají plné ruce práce. Jen do pondělní 14. hodiny se poptávka vyšplhala na 1500 a nad další tisícovkou visel otazník, zájemci se měli ještě ozvat.

Na takové množství roušek je potřeba i velké množství materiálu, s čímž se jí rozhodli vypomoci i jiní. "Vytáhla jsem látky, které jsme měla na skladě, a paní, která tu má masérské služby, mi přinesla prostěradla, jinak musím látku přikoupit," dodává.

V pondělí v 16 hodin už salon musel vyhlásit stop stav.

O roušky mají zájem zaměstnanci v obchodech a ve službách, které každodenně přicházejí do styku s lidmi, ale i další a velkým nedostatkem roušek v Týništi trpí například Geriatrické centrum.

Na Rychnovsku také vznikla skupina Šijeme roušky pro zdraví. "Jsou primárně určeny pro města, ta s nimi mohou zásobovat sestry, sociální služby a veřejné služby jako obchody," sdělila jedna z hlavních iniciátorek Věra Králová.