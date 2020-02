Na železnici se chystají od pondělí výluky

Cestující využívající vlaky mezi Týništěm nad Orlicí a Opočnem by od pondělí měli počítat s výlukami na trati. Od 3. do 7. února a od 10. do 14. února vždy v době od 10.30 do 12.30 a od 13.30 do 14.30 hodin.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com