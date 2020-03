Týniště nad Orlicí uzavírá ZUŠ a mateřinky. Rozhodl o tom krizový štáb města.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Až do odvolání budou uzavřeny Mateřská škola Město Týniště nad Orlicí, Mateřská škola U Dubu Týniště nad Orlicí a ZUŠ Týniště nad Orlicí s platností od 12. března. Formulář na ošetřování člena rodiny bude k vyzvednutí u ředitelek mateřských škol v době od 8. do do 15 hodin. Rozhodnutí o individuální výuce v ZUŠ zůstává v pravomoci ředitele ZUŠ.